Martina Valdes, nuova fidanzata Blanco/ Com’è nata la coppia dopo la storia d’amore con Giulia Lisioli?

Martina Valdes e Blanco insieme all’Eurovision 2022

Martina Valdes è la nuova fidanzata di Blanco, il cantante di Brividi. La ragazza ha deciso di accompagnarlo a Torino dove il rapper si sta giocando con Mahmood la vittoria all’Eurovision 2022. Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, rappresenta l’Italian nella kermesse internazionale più famosa e conosciuta al mondo grazie al primo posto conquistato al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Una grandissima per il giovanissimo cantante, rivelazione musicale dell’anno, che sui social ha pubblicato una serie di foto proprio in compagnia della sua amata.

Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con "Brividi" per l'impresa

Non è la prima volta che Blanco condivide il suo nuovo amore sui social. Tra i vari scatti pubblicati, infatti, si vede il cantante baciare la ragazza sulle labbra in un locale e tante altre a conferma che il loro amore va alla grande.

Chi è Martina Valdes, nuovo amore di Blanco

Ma chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco? Classe 2001, Martina è nata il giorno 8 novembre a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Dopo la fine della storia d’amore con Giulia Lisioli, il cantante rivelazione dell’anno si è già ripreso tra le braccia della bellissima ballerina. Tra i due la passione sarebbe scoppiata dopo la vittoria di Blanco a Sanremo 2022 con “Brividi”. Martina è una ballerina e lavora al Mamacita Club, una organizzazione che realizza eventi in varie discoteche italiane.

Giulia Lisioli, ex fidanzata Blanco/ La storia tra i due finita dopo il Festival di Sanremo

Molto attiva sui social, Martina ha un seguito importante sia su Instagram che su TikTok dove delizia tutti con video divertenti. La coppia è uscita allo scoperto circa un mese fa quando Blanco ha deciso di riprenderla e pubblicarla sul suo Instagram dando così conferma alle voci di un nuovo amore. Successivamente i due sono stati ‘pizzicati’ insieme tra le vie di Torino sul monopattino complici e felici. Che dire: i presupposti per una storia importante ci sono tutti!

LEGGI ANCHE:

Mahmood e Blanco, Eurovision 2022/ Cantano "Brividi" in piazza Vittorio a Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA