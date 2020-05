Martinez Quarta all’Inter?/ Calciomercato, per la difesa spunta il centrale del River

Pubblicità

Uno dei profili maggiormente interessanti in Sudamerica, per quanto riguarda la difesa, è quello di Lucas Martinez Quarta. Se ne parla già da qualche anno: nel novembre 2016 il calciatore ha fatto il suo esordio nel River Plate, e quando giochi in un club simile hai già giocoforza tutti gli occhi puntati addosso. Classe ’96, si tratta di un difensore centrale che può giocare anche come mediano di costruzione o interdizione, il giocatore che per intenderci abbassa la sua posizione per andare a giocare palla e aprire la manovra, mettendosi sempre in visione dei compagni. Un elemento che farebbe comodo a tante squadre; non più giovanissimo e già con un cartellino che potrebbe superare i 10 milioni di euro (anche se difficilmente ci si arriverà), è destinato a lasciare il Monumental nella prossima sessione di calciomercato. Tanto che ci sono già alcune squadre di Serie A che vorrebbero metterci le mani sopra, e che lo stesso River Plate sta già pensando ai sostituti. Curiosità a margine: nel 2017 Martinez Quarta, insieme al compagno di squadra Camilo Mayada, era stato squalificato per 7 mesi causa doping.

MARTINEZ QUARTA ALL’INTER?

Tra questi, anche Federico Fazio: il gigante della Roma ha il contratto in scadenza nel 2021 (come il connazionale) e i giallorossi stanno pensando a chi venderlo per guadagnare qualcosa evitando la cessione a parametro zero il prossimo anno. Fazio interessa ai Millionarios, che stanno valutando anche un altro veterano come Nicolas Otamendi; al di là di questo, è di fatto una conferma di come Martinez Quarta nella prossima stagione dovrebbe vestire un’altra maglia, e verosimilmente approderà nel calcio europeo. In Italia due big come Juventus e Inter hanno manifestato interesse in epoca recente: i bianconeri però hanno un assetto difensivo attualmente coperto, Maurizio Sarri conta molto su Merih Demiral e Matthijs De Ligt e prima dovrebbe pensare a vendere Daniele Rugani, che per il momento è intenzionato a restare. Per di più i bianconeri, qualora volessero pensare al post Bonucci-Chiellini, andrebbero sul profilo di un difensore più affermato; l’Inter invece potrebbe provarci.

I nerazzurri infatti hanno al momento una sola certezza nel loro reparto arretrato, ed è Stefan De Vrij: questo perché Milan Skriniar ha molto calciomercato e in caso di offerta giusta potrebbe fare le valigie per consentire alla società di diventare ancora più competitiva per lunghezza della sua rosa, mentre Diego Godin al di là della carta d’identità ha faticato ad ambientarsi nella difesa a tre impostata da Antonio Conte, tanto da essere più volte soppiantato dal giovane Alessandro Bastoni. Sul quale il tecnico salentino punterebbe non poco: anche per questo motivo l’ex Atletico Madrid potrebbe essere venduto dopo un solo anno, a quel punto servirebbe almeno un centrale di riserva e Martinez Quarta potrebbe fare caso ai nerazzurri. Sullo sfondo, attenzione alla Fiorentina che ha avuto tra i suoi capitani recenti due difensori argentini come Gonzalo Rodriguez e German Pezzella (quello attuale), che si sono trovati benissimo spalancando le porte ad altri connazionali (per esempio Facundo Roncaglia): i viola potrebbero seriamente provarci, l’interesse per il centrale del River Plate sembrerebbe concreto.



