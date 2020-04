Martinez Quarta all’Inter?/Calciomercato,Zanetti promuove l’argentino del River Plate

Con il probabile addio di Godin nella prossima finestra di calciomercato, ecco che l’Iter è pronta a gettarsi sulla piazza per trovare un valido sostituto del difensore uruguagio: in tal senso ecco che le ultime indiscrezioni di mercato ci riportano il nome di Lucas Martinez Quarta, all’Inter dunque per la prossima stagione. Il profilo forse non è dei più noti ma pare che abbia già ricevuto l’ok del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, come ci ha ricordato oggi il quotidiano Tuttosport. Anzi pare che lo stesso Zanetti, che già lo ha messo nel mirino da tempo, sia forte sponsor del giovane talento argentino e che i nerazzurri siano una delle società in pole per il cartellino dello stesso difensore centrale, ora in maglia del River Plate.

MARTINEZ QUARTA ALL’INTER? IL PIANO NERAZZURRO

Sarà dunque Martinez Quarta ad approdare all’Inter nella prossima finestra di mercato? Difficile dirlo ora, anche se stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, pare che la società nerazzurra abbia già fatto passi avanti in tal senso. La dirigenza sarebbe rimasta conquistata dal talento del difensore classe 1996, che pure risulta in scadenza di contratto per il 2021 con il River Plate. Anzi pare pure che vi sia già un piano per strappare il giocatore, che pur avendo una clausola rescissoria da 22 milioni, potrebbe approdare in Italia già per 15-18 milioni di euro. Non solo. Pare inoltre che la dirigenza nerazzurra stia valutando l’ipotesi di portare Martinez Quarta in Italia e di girarlo subito a un club amico, in prestito per una stagione, per valutare l’inserimento dell’argentino nel campionato italiano.



