Cinque giorni dopo l’inizio del giallo, la svolta nel caso del 48enne Martino Caldarelli scomparso da San Pietro ad Isola del Gran Sasso (Teramo): il corpo dell’uomo è stato trovato poche ore fa, evidentemente vittima di omicidio. Martino Caldarelli sarebbe stato assassinato a coltellate e le indagini condotte dai Carabinieri del Comando provinciale avrebbero imboccato una precisa direzione.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, confermato femminicidio di Marta Maria Ohryzko nel 2024 (16 aprile 2025)

Sono stati fermati infatti due soggetti, un uomo e una donna, sospettati di un coinvolgimento nel delitto. Il cadavere di Martino Caldarelli, secondo quanto ricostruito da RaiNews, sarebbe stato individuato in una zona impervia della Val Vibrata. La sparizione sarebbe avvenuta dopo l’uscita di casa per andare in palestra.

Rocco Siffredi, diverse attrici lo accusano di violenza/ La replica: "Congiura contro di me, tutta invidia"

Martino Caldarelli trovato morto dopo la scomparsa, due fermi per omicidio

I due fermi per omicidio sono scattati nelle scorse ore e le indagini sono nel pieno svolgimento. Non è ancora chiaro quale sia il grado di conoscenza tra la vittima e i sospettati del delitto, un uomo e una donna di cui non si conoscono le generalità.

Al momento, l’inchiesta procede nel massimo riserbo per non compromettere l’esito degli accertamenti in corso sulla dinamica dell’omicidio e sulla posizione degli indagati. L’attività investigativa si concentra sulla rete di conoscenze e sui contatti di Martino Caldarelli, compresi i suoi ultimi spostamenti prima della scomparsa. Il luogo del ritrovamento del corpo sarebbe difficilmente accessibile, localizzato tra Sant’Omero e Nereto, e non si esclude che il 48enne sia stato ucciso il giorno stesso della sparizione. Uscito di casa con la sua auto per andare in palestra, non ha fatto più ritorno.

Estrazione Million Day di oggi 16 aprile 2025/ Guarda i numeri vincenti delle ore 13:00