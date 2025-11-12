Chi è Martino, figlio di Enzo Iacchetti: età, carriera, malattia e vita privata, è nato dal matrimonio tra il conduttore tv e l'ex moglie Roberta

Chi è Martino, figlio di Enzo Iacchetti: età e carriera

Questo pomeriggio, mercoledì 12 novembre 2025, Enzo Iacchetti è pronto a raccontarsi ai microfoni di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona in onda su Rai 1. Il conduttore e storico volto di Striscia la Notizia coglierà l’occasione per ripercorrere le principali tappe della sua carriera ma anche della sua vita, che gli ha anche regalato il dono della paternità con la nascita del figlio Martino nel 1986.

Enzo Iacchetti, chi è l'ex moglie Roberta e perché si è lasciato con Maddalena Corvaglia/ Ha una fidanzata?

In merito alla vita privata del noto conduttore televisivo, sappiamo che è stato sposato in passato con Roberta, sua ex moglie, e dal loro matrimonio è nato il loro unico figlio Martino. Pur non essendo così noto come il padre, anche lui decise di intraprendere le stesse orme artistiche e di avvicinarsi al mondo dello spettacolo e della musica.

Video Enzo Iacchetti contro Papa Leone XIV: "Di quale antisemitismo parla?"/ "Non prende posizione, agisca!"

Di Martino Iacchetti sappiamo che è anche un grande appassionato di teatro, al punto che negli ultimi anni è riuscito anche a coltivare questo grande interesse diventando insegnante nelle scuole dopo aver frequentato un importante percorso in accademia.

Martino, figlio di Enzo Iacchetti: malattia e vita privata

In merito alla vita di Martino, figlio di Enzo Iacchetti, in passato non ha vissuto un periodo semplicissimo a causa di una malattia. Come raccontato più volte dal conduttore tv, il figlio durante la giovane età andò incontro ad una malattia che unì ancor di più le forze dei suoi genitori. “Sono stati anni difficilissimi ed è stato bravo perché rideva, aveva fiducia: non ha mai pensato di essere in grave pericolo”, aveva raccontato a Verissimo.

Enzo Iacchetti: “Da quando è morto papà vivo con il senso di colpa”/ “Non accettava la mia scelta…”

Il figlio di Enzo Iacchetti, oltre alla carriera come insegnante, ha anche vissuto un’esperienza televisiva quando nel 2015 prese parte assieme al padre al programma Stasera tutto è possibile. In merito invece alla vita privata di Martino Iacchetti, sappiamo che è sposato.

Lo stesso Enzo ne parlò nel salotto di Verissimo, in riferimento al grande giorno delle nozze del figlio: “Loro hanno rimandato il matrimonio a causa del Covid. Si sono sposati dopo il primo lockdown. Mio figlio mi aveva detto: ‘Papà vestiti easy’. Quindi mi sono vestito di rosa, mentre gli altri erano tutti eleganti. A un certo punto mio nipote di nove anni ha detto davanti a tutti: ‘Ma zio, come ti sei vestito?’‘”.