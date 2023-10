MARTINO IACCHETTI, CHI È IL FIGLIO DI ENZO/ “Il giorno del suo matrimonio ero molto felice”

Enzo Iacchetti, ospite a Verissimo, ha parlato del figlio Martino Iacchetti: “Ultimamente si è un po’ riavvicinato, anche se abitiamo lontani. Lui insegna teatro, ha un lavoro impegnativo. Ha 36 anni e si è sposato qualche anno fa. Se mi dicesse che divento nonno non sarei dispiaciuto, ma se non me lo dice sono più felice. Da nonno non uscirei più di casa. Meglio che aspetta ancora un po’”.

Roberta, Maddalena Corvaglia, Tania Peli: ex Enzo Iacchetti/ "Nessuno sapeva di noi: poi Maurizio Costanzo.."

E sul matrimonio: “Si è sposato dopo il primo lockdown, è stata una giornata bellissima. Abbiamo dovuto farci i tamponi. Era già stato rimandato una volta. Si è svolto all’aperto, in un prato verde. Il dress code era molto easy. Io mi misi una giacca rosa, colorato. Io ho portato la sposa dall’officiante. Il mio nipotino di 9 anni, nel silenzio più assoluto, mi disse: ‘Zio, ma come ti sei vestito?’. Come un cretino. Ero l’unico che si era adattato all’indicazione degli sposi praticamente. È stato un bel matrimonio, ero molto felice. Adoro anche sua moglie, gli è stata accanto fin da bambini. Sono 15-20 anni. È l’unica che ricordo”.

Enzo Iacchetti compie 71 anni: "La mia carriera iniziò con un licenziamento"/ "Lavoravo in agenzia di viaggi"

MARTINO IACCHETTI, CHI E’ IL FIGLIO DI ENZO?

Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti? Questo pomeriggio, nell’appuntamento domenicale con le interviste e gli approfondimenti di “Verissimo”, farà il suo ritorno nel salotto televisivo più celebre di Canale 5 una vecchia conoscenza degli aficionados del programma nonché delle reti Mediaset: negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin sarà di scena infatti il 71enne conduttore televisivo, comico e attore lombardo che si racconterà a cuore aperto assieme alla padrona di casa, tra prossimi impegni professionali e uno sguardo sulla sua vita privata. E se quest’oggi in un altro pezzo diamo conto delle sue più importanti storie d’amore, qui parliamo invece del primo e unico figlio dello showman originario di Castelleone (Cremona).

Roberta e Martino, ex moglie e figlio Enzo Iacchetti/ Lui: "mi ha sostenuto per anni"

Com’è noto, Enzo Iacchetti ha avuto nel corso della sua vita un solo figlio: prima della lunga e molto mediatizzata relazione con la showgirl Maddalena Corvaglia (dal 2002 al 2007), lo storico conduttore di “Striscia la Notizia” e sodale di Ezio Greggio era stato sposato con una donna di Roberta e che l’aveva reso padre di Martino. Nato nel 1987, oggi il figlio di Iacchetti ha 36 anni e, anche se non sappiamo molto di lui, è stato proprio il padre a raccontare alcuni aneddoti della loro vita e anche il dramma che Martino ha vissuto da piccolo a causa di una malattia rara: va ricordato inoltre che, proprio negli studi televisivi di “Verissimo”, papà e figlio erano stati protagonisti di un’intervista in coppia e che aveva permesso di conoscere meglio Iacchetti jr.

IACCHETTI, “MIO FIGLIO HA PASSATO UNA BRUTTA ADOLECENZA PER VIA DI…”

Nato a Varese nel 1987, di Martino Iacchetti come accennato non conosciamo molto: tuttavia pare che, sin da piccolo, dimostrasse una forte inclinazione per l’arte e per il mondo dello showbiz che vede impegnato da anni il padre. Appassionato di musica, ma anche di teatro e cinema, il figlio di Iacchetti affronterà anche il mondo della recitazione nel suo percorso di formazione, parallelamente agli studi che l’avevano visto anche iscriversi all’università. Ad ogni modo Martino non è certo nuovo al piccolo schermo dal momento che aveva fatto pure un provino per lo spettacolo “Il Vizietto” al fianco del padre (ma usando un falso nome per evitare critiche e sospetti di raccomandazione). Non solo: nel 2014, grazie ai suoi testi, era arrivato pure ad Area Sanremo; tuttavia la sua esclusione dal Festival aveva scatenato una polemica tra Iacchetti sr. e Gianni Morandi conclusasi col pagamento da parte del conduttore di 40mila euro per delle frasi vergate su Facebook e ritenute diffamatorie. Al di là di questo brutto episodio, resta comunque l’amore di papà Enzino per il figlio che, da piccolo, aveva dovuto affrontare una lunga malattia.

“Non l’abbiamo mai esorcizzata, ma poi è venuta voglia di raccontarla” aveva spiegato Iacchetti a proposito del silenzio tenuto per tanti anni. “Mio figlio è stato fortunato a posteriori, ma ha passato un’adolescenza bruttissima. Poi abbiamo trovato il grande che ha risolto il suo problema” aveva rivelato il padre parlando dei problemi avuti da Martino a partire dai 16 anni con la successiva ricerca di una cura. “È stata dura ma lui è stato bravo: sorrideva sempre (…) Voleva sapere cosa gli succedeva” aveva aggiunto il padre pur senza rivelare di quale patologia si trattasse ma accennando a un disturbo che gli impediva di fare anche le cose più semplici nella quotidianità e ammettendo che la notorietà li ha aiutati nella ricerca di una cura. Io ho passato i pomeriggi a leggere i suoi copioni e le sue battute… Ma essenzialmente lui non è un comico, semmai è uno malinconico dentro: è’ tutt’altro che una persona sempre allegra” erano state le parole di Martino a proposito del padre durante la già citata ospitata a “Verissimo” di qualche tempo fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA