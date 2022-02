Martino Coli “Meglio essere scrittore che sceneggiatore”/ “Amore? Platone sbaglia”

Martino Coli, talentuoso scrittore e sceneggiatore genovese, è l’autore del libro “Quattro metà”. Si tratta di un romanzo che, rispetto al solito, è stato tratto da un film, in quanto lo stesso autore classe 1985 ha prima scritto la sceneggiatura, per poi appunto realizzare il libro. “Sono sceneggiatore – ha racconto Martino Coli, intervistato dai microfoni del programma di Rai Uno, Caffè di Rai Uno – e quando ho scritto il soggetto di quattro metà l’ho fatto leggere alla produttrice del film. Una volta che il copione era finito, ho scritto il libro: non è proprio un libro tratto dal film ne viceversa, sono due gemelli eterozigoti”.

Geppy Gleijeses/ “Dissi tre volte di no a Eduardo De Filippo, ma lui mi richiamò”

Quindi l’autore ha cercato di spiegare la trama del libro: “La storia racconta di questi quattro single, Matteo, Chiara, Dario e Giulia, e viene raccontato parallelamente l’universo di Matteo che sta con Chiaria, di Dario con Giulia, e le altre due coppie. Matteo e Chiara sono i due personaggi più sensibili e dolci, mentre gli altri due sono un po’ più aggressivi. I padroni di casa, che li invitano a cena, cercano di predire come sarebbero le due coppie, ed entrambe le storie delle probabili coppie vengono raccontate. il punto del libro – prosegue Martino Coli – è che non esiste una condizione predeterminata che fa si che tutto vada in un modo: le persone cambiano quando sono all’interno di una coppia, ma penso di non dire una cosa particolarmente rivoluzionaria”.

Miriana Trevisan e Lulù Selassiè a letto senza microfoni/ È polemica: cosa si dicono?

MARTINO COLI: “PLATONE HA SBAGLIATO TUTTO”

Dallo studio di Caffè di Rai Uno chiedono a Martino Coli cosa gli sia piaciuto di più se scrivere il libro o la sceneggiatura: “Mi sono sentito più libero nello scrivere il romanzo rispetto alla sceneggiatura, la differenza è l’approccio nella scrittura, nel libro parlo direttamente al lettore, è molto intimo, mentre nel secondo caso tu consegni tutto ad un produttore e via”. Ma c’è molto di Martino Coli nel suo libro? “Il libro inizia dicendo che Platone ha sbagliato tutto, che l’anima gemella non esiste, la metafora della mela non esiste, e io sottoscrivo”.

LEGGI ANCHE:

Dario Argento/ “Il mio nuovo film è immorale, proprio come me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA