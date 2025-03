Enzo Iacchetti nel 1986 è diventato papà di un figlio, Martino, nato dal matrimonio con l’ex moglie Roberta. Si tratta dell’unico figlio del conduttore di Striscia la Notizia, che come il papà ha seguito le orme nel mondo dello spettacolo, lavorando come insegnante di teatro e come musicista. Da bambino, il figlio di Enzo Iacchetti ha avuto alcuni problemi di salute. “Martino è cresciuto molto velocemente… Ha affrontato anni difficili, ma è stato coraggioso, rideva e manteneva la fiducia” ha raccontato il conduttore, che è rimasto al fianco del bambino nei suoi anni difficili.

Con Roberta, la sua ex moglie, Enzo Iacchetti si è separato quando il figlio aveva 14 anni, dunque agli inizi degli anni Duemila. Come raccontato proprio qualche tempo fa dal conduttore tv, appena i due hanno scelto di separarsi e di dividere le rispettive strade, il figlio si è detto felice di non dover assistere più alle loro continue liti. Nonostante il divorzio dalla mamma del figlio Martino, Enzo Iacchetti ha proseguito con la sua presenza costante nella vita del figlio. Lo dimostra il loro rapporto molto stretto.

Martino Iacchetti, chi è il figlio di Enzo Iacchetti: musica e cinema nel Dna

Come il papà, Martino Iacchetti è appassionato di spettacolo. Lavora infatti come attore e come musicista, suonando nella band “Il Moro”. Della sua vita privata, invece, sappiamo che nel 2021 si è sposato con Elena, coronando il suo sogno d’amore. Enzo Iacchetti non perde mai occasione per commentare le foto del figlio, dando sempre dimostrazione – anche sui social – dell’amore che lo lega a Martino, che nonostante dall’adolescenza sia cresciuto con la mamma, ha un rapporto molto stretto proprio con il papà che ha rappresentato per lui anche un esempio da seguire per quanto riguarda la professione. Oggi, infatti, musica e spettacolo rappresentano la sua passione principale.