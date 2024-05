Martufello, chi è l’attore comico/ Dal successo con il Bagaglino all’incidente

Dal vero nome al successo: tutto su Martufello

Martufello è uno degli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 1° maggio 2024. L’attore comico, nel salotto di Caterina Balivo, ripercorrerà la sua vita privata e professionale partendo dal vero nome. All’anagrafe, infatti, Martufello si chiama Fabrizio Maturani ed è nato il 21 dicembre 1951 a Sezze (Lazio). Con la sua vera ironica, Martufello ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle feste di paese. Il vero successo arriva quando viene notato da Pier Francesco Pingitore che lo porta sul celebre palco del Bagaglino permettendogli di conquistare un successo nazionale.

Inizia, così, una carriera importante che porta l’attore anche a lavorare al cinema recitando in film come Il tango della gelosia, Attenti a quei P2, Bonnie e Clyde all’italiana, Chiavi in mano, Il Divin Codino. Negli anni 2014 e 2015, inoltre, è stato scelto anche come personaggio del programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro.

L’incidente in auto di Martufello

Martufello ha vissuto delle situazioni difficili a causa di due incidente d’auto. Il primo è avvenuto alla fine degli anni Novanta. L’attore era alla guida della sua auto con cui investì un uomo di 37 anni che non ebbe scampo. Come riporta Il Messaggero, all’epoca, l’attore raccontò che “c’era buio pesto e quel motorino non l’ho visto. Il parabrezza si è frantumato ed è scattato l’airbag. Solo allora ho capito che ero andato contro a qualcosa. Sono sceso dall’auto e ho visto lo scooter, quell’uomo a terra. Ho chiamato subito l’ambulanza col telefonino. Ho cercato di soccorrerlo. Poi si sono fermate alcune auto e sono arrivate altre persone. A quel punto non ci ho capito più niente. Ero troppo sconvolto…».

Anni dopo, precisamente, nel 2015, Martufello è rimasto nuovamente coinvolto in un incidente d’auto di cui, stavolta, è stato lui la vittima senza, però, riportare gravi conseguenze.











