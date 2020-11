Martufello/ “L’amore con Isabella Biagini, mia moglie Liuba? Era la mia governante”

Martufello ospite oggi di Domenica Live. Dopo aver ospitato due sex symbol del calibro di Gilles Rocca e Sergio Muniz, Barbara d’Urso ha ospitato nel suo programma il comico, volto noto del Bagaglino. Tanti i momenti di grande comicità che nel corso della sua carriera ci ha regalato Martufello, riassunti in una carrellata di sue performance sul palcoscenico del Bagaglino. “Questi personaggi non li invento io, li ha sempre inventati Pingitore”, ha rivelato. Immancabile l’imitazione di Pippo Baudo rispetto al quale la conduttrice ha rivelato: “Sai che l’ho visto in mutande?”. Ed ecco subito la messa in onda dell’imitazione di Martufello del celebre conduttore. “Grande Pippo Baudo, numero uno al mondo!”. Martufello ha avuto un grandissimo amore con una donna molto amata, ovvero Isabella Biagini: “Grandissima attrice, grandissimo personaggio, sapeva fare tutto, era di una bellezza sconvolgente”. Tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta i due sarebbero stati insieme per 3-4 anni lavorando molto insieme. Un filmato ha riassunto la sfavillante carriera dell’indimenticabile Biagini con la quale Martufello ha avuto una storia lontana dai riflettori.

MARTUFELLO A DOMENICA LIVE: DA ISABELLA BIAGINI AL MATRIMONIO CON LIUBA

Fabrizio Maturani, al secolo Martufello, ha dedicato un lungo applauso a Isabella Biagini: “A prima mattina era bellissima, struccata era veramente bella, era un viso d’angelo. A volte mi chiedevo come faceva quella bellezza a trasformarsi in tante cose. Sapeva fare tutto!”. Dopo è arrivata Liuba, moglie ucraina: “E’ venuta a casa mia a lavorare, 21 anni fa, come governante e da lì è partito tutto. Mi ha fatto innamorare perché mi guardava come mi guardava mia madre”, ha ammesso, descrivendo quello sguardo amorevole della donne che oggi ha al suo fianco. “Ognuno di noi cerca una donna come la mamma”, ha ammesso. Dopo un anno-due si è “lanciato” e negli ultimi anni si sono sposati prima che sua mamma morisse. “Ci siamo sposati in Comune perché io sono stato già sposato e divorziato”, ha spiegato. Immancabile una sorpresa da parte della moglie che gli ha voluto fare un video messaggio: “Mi raccomando, con tutte queste donna che stanno in giro!”, ha detto, “ma poi torni sempre da me”.



