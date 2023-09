Marvel Snap, al via oggi 5 settembre la nuova stagione/ Il capitolo dedicato a Loki

Prende il via oggi, 5 settembre 2023, la nuova stagione di Marvel Snap, il videogioco free to play ambientato nell’universo dei famosi super eroi. Il titolo del nuovo capitolo si chiama Loki for All Time, e come intuibile sarà dedicato al Dio dell’inganno in vista anche della nuova stagione della serie tv che tornerà su Dinsey+ a partire dal prossimo mese di settembre.

Il nuovo “step” di Marvel Snap sarà aperto fino al prossimo 3 ottobre 2023, e il nuovo season pass include la carta di Loki nonché varie altre esclusive dello stesso ingannatore nonché del frattelo Thor, ma anche altri personaggio molto noti da tutti gli appassionati dei fumetti Marvel, vedi Alioth, Mobius M. Mobius, e Ravonna Renslayer. L’orario di sblocco, per chi se lo stesso domandando, è già attivo, visto che il semaforo verde è giunto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 4:00 italiane fra lunedì 4 e domenica 5 settembre 2023, e il gioco è disponibile in versione definitiva anche su personal computer.

MARVEL SNAP, L’ELENCO COMPLETO DELLE NUOVE CARTE

Powned.it ha pubblicato l’elenco completo delle nuove carte introdotte in Marvel Snap: Loki for All Time. Eccole di seguito:

-Loki (costo 3, potenza 5) – Alla scoperta: sostituisci la tua mano con le carte del mazzo iniziale del tuo avversario. Date loro -1 costo.

-Alioth (costo 6, potenza 5) – Alla scoperta: distruggi TUTTE le carte nemiche giocate qui in questo turno. (comprese le carte non rivelate)

-Ravonna Renslayer (costo 3, potenza 3) – Effetto continuo: le tue carte con 1 o meno Potere costano 1 in meno. (minimo 1)

-Mobius M. Mobius (costo 2, potenza 3) – Effetto continuo: i tuoi costi non possono essere aumentati. I Costi del tuo avversario non possono essere ridotti.

