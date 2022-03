Marvin Vettori, chi è/ La carriera e la vita privata, la relazione con GrelMos

CHI È MARVIN VETTORI: LA CARRIERA

Ospite de Le Iene, Marvin Vettori è il personaggio di cui parliamo in queste righe. Conosciuto a livello sportivo, è un lottare di arti marziali miste che combatte nella federazione statunitense UFC, per i pesi medi: è soltanto il quarto italiano a fare parte di questa lega, ma anche il più giovane ad avervi messo piede e questo naturalmente la dice lunga sulle sue qualità. Nato a Mezzocorona, nella provincia di Trento, Vettori ha oggi 28 anni; ha iniziato a combattere nel 2012 come professionista, ma da quel momento ha messo in piedi uno show: il 20 agosto 2016 diventa il più giovane italiano a combattere per la promozione nella UFC e sconfigge Alberto Uda dopo essere andato sotto in parecchi momenti.

Chi è Simone Marchetti/ "Chi fa il mio mestiere deve essere mosso da umiltà"

È però nel 2021 che Marvin Vettori ottiene finalmente i grandi successi: l’anno scorso infatti è stato inserito nella Rising Star UFC facendo così capolino nel novero dei combattenti più promettenti, ad aprile ha dominato Kevin Holland facendo registrare un record per atterramenti nei pesi medi con 11, e in questa occasione è anche diventato il terzo lottatore nel ranking di categoria (sempre per la UFC). Sconfitto dal campione del mondo di pesi medi Israel Adesanya, si è rifatto ad agosto contro Paulo Costa (numero 2) anche se questo match è stato in realtà combattuto in modalità catchweight dopo un accordo con il brasiliano. A oggi Vettori detiene 18 vittorie di cui 9 per sottomissione e 5 sconfitte, che sono arrivate tutte per decisione; ha pareggiato soltanto una volta.

Coez, chi è?/ Da "È sempre bello" a "Volare": il rapper "voglio tornare a suonare"

LA VITA PRIVATA DI MARVIN VETTORI

La vita privata di Marvin Vettori è sostanzialmente avvolta nel mistero. Pur avendo un profilo Instagram seguitissimo, il lottatore azzurro ha lasciato trapelare ben poco circa le sue attività fuori dal ring; sappiamo che quando aveva 19 anni si è trasferito a Londra per allenarsi all’estero, qualche fonte rivela che avrebbe anche svolto un lavoro da buttafuori alla Hollister ma questo non è mai stato certificato; è comunque un’indicazione che lascia intendere come Vettori, nel corso di quel periodo in cui era ancora giovane, potrebbe essersi mantenuto compiendo qualche lavoro tra una seduta in palestra e l’altra.

Calvizie uomini, verità sul patch cutaneo/ Onnis: "Mare e sole me lo hanno scollato"

Due anni fa invece Marvin Vettori ha fondato The Italian Dream Apparel, dal suo soprannome: si tratta di un brand di abbigliamento streetwear. A parte questo, lo scorso dicembre è trapelata la notizia secondo cui il lottatore si è fidanzato con GrelMos, social top model (o potremmo dire influencer) che è anche una cantante rap e il cui vero nome è Greta Jasmin El Moktadi , italiana di origine marocchina che è nata nel 1999 (dunque ha sei anni meno di Vettori) e ha iniziato a fare la modella a 16 anni per poi diventare anche creator di Tik Tok. Notizia che è poi stata confermata dalla stessa GrelMos, e ci sono già delle immagini e dei video che certificano la loro relazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA