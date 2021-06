Marvin Vettori vs Adesanya/ Streaming video DAZN: match per il titolo medi UFC!

DIRETTA MARVIN VETTORI ADESANYA: PER IL TITOLO UFC!

Vettori Adesanya sarà in diretta dalla Gila River Arena, a Glendale in Arizona, alle ore 6:00 di domenica 13 giugno secondo il nostro fuso orario: l’incontro è valido per il titolo UFC dei pesi medi, e dunque torna sul ring The Italian Dream a due mesi di distanza dalla vittoria su Kevin Holland nella UFC Night, che gli aveva consegnato il quinto successo consecutivo e appunto la possibilità di combattere questa notte. Il suo avversario non è indifferente, anzi potremmo dire che sia la sua nemesi: Israel Adesanya, nigeriano naturalizzato neozelandese, è infatti l’unico che sia riuscito a battere Marvin Vettori ma c’erano state polemiche sul verdetto, arrivato per split decision (vale a dire due giudici a favore di Adesanya e l’altro per l’azzurro).

Vettori non ha mai accettato la cosa, e in passato a causa di questo si è lasciato andare a qualche considerazione poco simpatica nei confronti dell’avversario; di rimando Adesanya si è caricato ancor più in vista del match, ha parlato di questione personale e ha contribuito ad acuire le antipatie tra i due, che erano già note, mentre Vettori ha ripreso a inanellare vittorie con in testa questo avversario ben preciso. A noi non resta che scoprire quello che succederà nella diretta di Vettori Adesanya, con la speranza ovviamente che il nostro combattente sappia prendersi la vittoria e dunque l’ideale rivincita.

DIRETTA MARVIN VETTORI ADESANYA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Vettori Adesanya sarà garantita dalla piattaforma DAZN: dovrebbe essere trasmessa sul canale DAZN1 che è aperto, come ormai sappiamo, anche agli abbonati Sky da almeno tre anni che lo potranno selezionare al numero 209 del loro decoder. In alternativa, i clienti DAZN avranno a disposizione la diretta streaming video e dovranno attivare l’applicazione – con i dati dell’abbonamento – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure potranno utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA MRVIN VETTORI ADESANYA: SITUAZIONE E CONTESTO

Vettori Adesanya dunque ci lancia verso una grande notte, nella quale il nostro Marvin Vettori cercherà di prendersi il titolo UFC dei pesi medi e prolungare la sua striscia vincente, portandola a sei affermazioni. In carriera il record di Israel Adesanya è di 20 vittorie e una sconfitta; come sempre questo evento non sarà l’unico della serata, anzi a Glendale sarà accompagnato da alcuni incontri che lo precederanno. Si partirà infatti alle 4:00 della nostra notte tra sabato e domenica, con Nate Diaz che andrà a sfidare Leon Edwards, mentre in seguito avremo l’incontro per la corona dei pesi mosca tra Deiveson Figueiredo, il campione in carica, e Brandon Moreno. Poi sarà il turno di Marvin Vettori: The Italian Dream è in un ottimo momento e forse parte anche favorito, ma dovrà stare attento a non cadere preda dei sentimenti (per quanto abbiamo raccontato in precedenza) e combattere come sa, la vittoria e la corona dei pesi medi sono assolutamente alla sua portata e dunque si tratta solo di aspettare che si inizi a combattere…



