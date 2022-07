Mary Alice è morta a 85 anni/ Attrice americana celebre per Malcom X e Matrix

Mary Alice (all’anagrafe Mary Alice Smith) è morta all’età di 85 anni: il mondo del cinema è a lutto per la scomparsa dell’attrice statunitense. La donna si è spenta, per cause non rese note, mercoledì a New York. La notizia è stata confermata dal Dipartimento di Polizia locale alla redazione di Deadline.

PIETRO CITATI È MORTO/ Lo scrittore che ha fatto amare la letteratura

Era un volto noto dello schermo e del teatro americano. Nata il 3 dicembre 1941 a Indianola, nel Mississippi, è stata anche un simbolo per il popolo di colore. In particolare nelle scene di Off Broadway e Broadway in cui ha recitato. I ruoli che l’hanno resa celebre, però, sono tantissimi. Tra questi c’è quello di Lettie Bostic nella sitcom “Tutti al college” (“A Different World”, lo spin-off de “I Robinson”). Da ricordare anche le sue performance nella serie “Cosby” e “Io volerò via”. Quest’ultima nel 1993 le ha regalato premio Emmy per la miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Antonio Casagrande è morto/ Il figlio Maurizio: "Se ne va un pezzo della mia anima"

Mary Alice è morta a 85 anni: i ruoli celebre al cinema, in tv e a teatro

Mary Alice, morta a 85 anni a New York, era una attrice versatile. Oltre che sul piccolo schermo, si è tolta diverse soddisfazioni anche al cinema. Le sue performance più di rilievo sono state quelle in “Matrix Revolutions”, in cui ha interpretato il ruolo dell’Oracolo al posto della defunta Gloria Foster, oltre a “Il falò delle vanità”, “Malcolm X” e “Un mondo perfetto”. La maggior parte degli anni della sua carriera, però, la donna l’ha trascorsa a teatro. In pochi anni ha conquistato la scena, guadagnandosi sempre più ruoli da protagonista. È anche per questo motivo che ha ricevuto diversi premi. Nel 1987 ha vinto un Tony Award per il titolo di miglior attrice non protagonista in uno spettacolo nell’opera teatrale “Fences”. Successivamente, nel 1995, la partecipazione in “Having Our Say” le è valsa una candidatura come miglior attrice protagonista.

David Trimble è morto: era Nobel per la Pace/ Johnson: "Era gigante della politica"

L’attrice proprio per il suo immenso successo nel 2000 è stata inserita nell’American Theatre Hall of Fame. Nel 2005, dopo una brillante carriera, ha detto invece addio alle scene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA