Chi è la moglie di Anonimo Italiano? Il cantante è uno dei concorrenti di Ora o mai più 2025 e sta dimostrando tutto il suo talento insieme a Riccardo Fogli, suo coach, giudice e mentore nel programma. Nelle scorse puntate l’artista si è tolto la maschera dopo tantissimi anni: “Ha rappresentato un periodo importantissimo“, ha detto durante un’intervista di Ora o mai più 2025. “E io non rinnego nulla del mio passato. Quando arriva il successo non capisci niente, ti trovi in un mondo fantastico che sembra di leggere un fumetto“.

Riccardo Fogli è molto orgoglioso di lui, e sta cercando di aiutarlo a ritrovare un’identità dopo i tanti anni di uscita di scena dal mondo dello spettacolo. A stargli vicino è stata sua moglie Mary: “Nel momento del dramma mi è stata accanto“, ha confessato. Lui e la donna sono insieme dal 1992 e sposati dal 2006. Si sono conosciuti in un piano bar, momento in cui lei si è innamorata della sua voce e lui di lei. “Non abbiamo mai litigato“, ha fatto sapere il cantante.

Anonimo Italiano, la crisi e il paragone con il “sosia” Claudio Baglioni

Anonimo Italiano e la moglie Mary hanno vissuto un unico momento di crisi, quando lui ha iniziato a perdere il lavoro e la sua fama è crollata. In quei momenti si sono supportati a vicenda riuscendo ad uscirne più forti di prima. Oggi Anonimo Italiano sta cercando di staccarsi dall’essere considerato come il “sosia canoro” di Claudio Baglioni, con scarsi risultati dato che anche a Ora o mai più 2025 viene spesso paragonato al collega. Addirittura, durante la puntata del 1 febbraio 2025 gli hanno fatto cantare “Questo piccolo grande amore”.