Mary, chi è la moglie di Anonimo Italiano (Roberto Scozzi): “Sposato dal 2006, mi è stata sempre vicina”

Anonimo Italiano, questo è il nome d’arte scelto da Roberto Scozzi, ha deciso di rimettersi in gioco ad Ora o Mai Più. Il successo per il cantante è arrivato negli anni ’70 ma a causa di una serie di problemi, ma anche diffide, da parte di Claudio Baglioni che lo accusato di imitarne la voce la sua carriera ha subito un importante battuta d’arresto. In quei anni difficili, però, ha potuto contare su una persona cara: Mary, la moglie di Anonimo Italiano.

Sulla donna le informazioni sono pochissime ma il cantante in un’intervista a SuperGuidaTv ja rivelato: “Sono felicemente sposato dal 2006 con una ragazza splendida che si chiama Mary. Mi è stata tanto vicina anche nei momenti in cui mi ero eclissato completamente dal mondo musicale.” Ed durante un video clip trasmesso nella trasmissione Ora o Mai Più parlando della moglie di Anonimo Italiano, Roberto Scozzi ha confessato: “Nel momento del dramma mi è stata accanto” E poi ha aggunto com’è avvenuto il primo incontro, in un Bar con lei che è rimasta incantata dalla sua voce e poi ha concluso: “In tutti questi anni non abbiamo mai litigato.”

Anonimo Italiano e lo scandalo con Claudio Baglioni: “La sua diffida ha messo fine alla mia carriera”

Anonimo Italiano è arrivato al successo indossando un Maschera, suo segno distintivo. In questo modo la sua identità è stata celata ed in molti hanno iniziato a sospettare che dietro quella maschera ci fosse Claudio Baglioni a causa soprattutto del timbro vocale quasi identico. Per questo motivo il cantautore romano lo ha diffidato. Lo scandalo con Claudio Baglioni, così come lo ha definito il cantante ha messo fine alla sua carriera: “Anche se non ci sono stati strascichi legali, sono stato costretto a togliere la maschera e a rivelare la mia identità. Eliminando quella componente così affascinante del mio personaggio, anche l’interesse del pubblico è andato a diminuire.” In numerose interviste ha rivelato che in tutti questi anni non c’è mai stato nessun chiarimento con Claudio Baglioni e che ha preferito che le loro strade si dividessero. Tuttavia ha continuato a cantare ed adesso si sta rimettendo in gioco ad Ora o Mai Più con il suo caoch Riccardo Fogli.