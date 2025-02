Mary Cuzzupè è una delle concorrenti che partecipano a Masterchef Italia 14, trasmissione che vedrà in onda la semifinale giovedì 20 Febbraio 2025. Mary ha 30 anni, è nata in Sicilia ma ha vissuto in giro per l’Italia con il padre camionista e lavora fin da quando era giovanissima. A 14 anni era cameriera, poi ha cambiato lavoro ed è diventata manager di un’azienda. La ragazza si è mostrata fin da subito competitiva e con grande forza di volontà, cosa più volte mostrata durante la sua partecipazione.

Helena Prestes, chi è? "Ho visto morire il mio migliore amico"/ "Mi hanno spezzato il cuore tante volte"

Mary ha cominciato a pensare al mondo della cucina durante il periodo del Covid, iniziando così a studiare tecniche e a provare nuovi piatti. Mary è celiaca e sogna di reinventare il suo stile culinario, adattando e mischiando nuove e vecchie culture e fin dalle prime battute all’interno del programma ha sorpreso tutti con il suo atteggiamento.

Chi è Simone Grazioso, concorrente Masterchef Italia 14/ Il sogno per moglie e figlia e lo scontro con Mary

Masterchef Italia 14, i sogni di Mary Cuzzupè e le sue ambizioni nel programma

Nei primi giorni di Masterchef Italia 14, sia Barbieri che Cannavacciuolo hanno elogiato la caparbietà della concorrente ed hanno sentenziato senza freni: “Mai vista una cosi sicura di sé a Masterchef”. La 30enne ha spiegato agli chef di sentirsi già una grande cuoca, mostrando una sicurezza da molti però ritenuta arroganza.

“Credo in me stessa, credo nei miei piatti e ci metto sempre tanto amore e passione”, ha dichiarato con il sorriso Mary che, come riporta Il Giorno, si è raccontata durante queste settimane: “Sono un impiegata commerciale ma ho tanta ambizione. Voglio vincere Masterchef per aprire un eno-bistrot con mio fratello, sia io che lui siamo già cuochi e questo è il nostro sogno. Io cucino da quando a 3 anni facevo le polpette a mia madre”.

Genitori Helena Prestes, chi sono? Infanzia difficile: "Papà era violento"/ "Mamma non so nemmeno se è viva"

Durante Masterchef, la scalata di Mary è apparsa netta a tutti. Dopo un inizio di grande sicurezza, Mary Cuzzupè ha però vissuto un periodo di calo e una conseguente rinascita, culminata proprio nella scorsa puntata, quando ha vinto l’Invention Test. Ha così ottenuto la possibilità di dare un malus a due dei suoi rivali e, tra questi, ha scelto anche la sua amica Katia. Un tradimento che è costato molto alla concorrente, visto che proprio Katia è stata poi eliminata.