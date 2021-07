Mary e Martha/ Su Canale 5 il film con Ilary Swank (oggi, 28 luglio 2021)

Mary e Martha va in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 28 luglio 2021, a partire dalle ore 16.45. Il film è stato distribuito da British Broadcasting Corporation (BBC), prodotto da Working Title Television e diretto da Phillip Noyce, noto per aver curato la regia de – Il collezionista di ossa -. Il cast è formato da Ilary Swank, vincitrice di due premi Oscar: nel 2005 come migliore attrice protagonista per – Million Dollar Baby – e nel 2000 come migliore attrice protagonista per – Boys Don’t Cry -.

Ricky & Barabba/ Su Rete 4 il film: come vederlo in streaming

Per gli stessi film ha vinto due Golden Globe. Ha vinto anche un SAG Awards come migliore attrice per – Million Dollar Baby- e in più ha ottenuto tre nomination. L’altra protagonista femminile è Brenda Blethyn che ha ottenuto fino ad oggi 2 nomination agli Oscar, ha vinto 1 Golden Globe nel 1997 per – Segreti e bugie – con lo stesso film ha vinto nel 1996 il Festival di Cannes come migliore attrice protagonista. La sceneggiatura è di Richard Curtis, lo stesso che ha diretto tre film di grande successo – Il diario di Bridget Jones, Quattro matrimoni e un funerale e Notting Hill -.

R.I.P.D. Poliziotti dall'Aldilà/ Come vedere il film in streaming su Italia 1

Mary e Martha, la trama del film

Mary e Martha è un film ispirato a una storia vera, parla di due donne diverse che le accomuna un terribile destino: entrambe hanno perso il proprio figlio in Africa dopo aver contratto la malaria. Un giorno Mary interpretata da Hilary Swank, scopre che suo figlio di 13 anni è vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di classe, decide di ritirarlo da scuola e parte con lui e trasferirsi per sei mesi in Africa. Una volta giunti a destinazione il ragazzo si ambienta immediatamente, torna a ridere e non ha più paura che qualcuno possa fargli del male, purtroppo George contrae il virus della malaria e muore. Nel frattempo Martha interpretata da Brenda Blethyn, saluta suo figlio di 24 anni che ha deciso di partire per una missione umanitaria in Monzambico, dove offrirà le sue conoscenze da insegnante in un orfanotrofio. Purtroppo anche il giovane contrae la malaria e perde la vita. Una volta celebrato il funerale di George in patria, Mary fa ritorno in Africa e in questa occasione conosce Martha. Sconcertate dal fatto che il virus da quelle parti sta facendo molte vittime, le due donne decidono di affrontare il problema e cercare di arginare la diffusione della malaria. Determinate a farsi ascoltare dalle autorità americane, intraprendono una battaglia senza esclusione di colpi per aiutare chi, come loro ha sofferto a causa del virus e sta lottando per contrastare il terribile virus.

LEGGI ANCHE:

Inga Lindstrom: Le nozze di Greta/ Su Canale 5 il film di Martin Gies (27 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA