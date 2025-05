É passato solo un anno da quando Mary Falconieri aveva annunciato di essere incinta della loro seconda figlia avuta dal marito Giuseppe Schiavello. Eppure, oggi è arrivato l’annuncio straziante che ha sconvolto i fan: il loro matrimonio è finito all’improvviso. La donna aveva partecipato all’edizione del Grande Fratello, reality che nel 2014 l’aveva resa popolare. Dieci anni dopo aveva partorito la primogenita Greta, avvisando i fan di aspettare una bambina, segno che con Giuseppe andava tutto bene. Poi l’annuncio straziante: stanotte, Mary Falconieri ha avvisato i fan che il matrimonio tra lei è Giuseppe Schiavello è giunto al capolinea.

“Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi“, ha detto Mary Falconieri in una storia su Instagram, “Il legame tra me e Giuseppe è finito. Avrò bisogno di tempo! Grazie a tutti coloro che mi sono vicini in questo momento, se non rispondo sapete il perché“. Nel messaggio si sente in maniera decisamente forte tutto il dolore che l’ex gieffina sta provando per la separazione dal marito, anche se per i fan questa notizia è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno dato che fino a pochi giorni fa i due si presentavano sui social come una famiglia molto unita e inseparabile.

Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello, amore al capolinea: si erano conosciuti nel 2018

Grande dolore quello di Mary Falconieri per la separazione dal marito, anche perchè i due avevano appena avuto una bambina, la loro secondogenita Greta nata a novembre 2024. Infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato che con la crescita della famiglia ci sarebbe stato un epilogo di questo tipo. Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello avevano reso nota la loro storia d’amore nel 2018, mentre poco dopo c’è stato il chiacchieratissimo matrimonio. Non è passato molto, poi, dalla nascita della piccola Giulia, venuta al mondo nell’estate del 2022.

