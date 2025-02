Al pressure test finale prima della finale di Masterchef 14, Mary presenta al primo step della carne e poi al secondo un piatto di ostriche, che chiama “Dedicato a te”. È un piatto che dedico a mio padre perché abbiamo avuto tanti periodi difficili – spiega – Ho sempre avuto paura di lui, non sono mai riuscita a guardarlo negli occhi. E quando vedo chef Cannavacciuolo abbasso lo sguardo, non riesco a guardarlo negli oggi. Ma oggi credo che mio padre sia orgoglioso di me, non può non esserlo”.

Pagelle Masterchef Italia 14 e finalisti/ Anna impeccabile, Jack la segue. Simone e Mary soddisfatti

Chef Cannavacciuolo, profondamente toccato, spiega: “Hai detto qualcosa che mi dispiace molto. Me lo potevi dire prima. Io non voglio far paura a nessuno, soprattutto a una donna”. E lei invece si spiega: “È solo la stazza, la barba, l’occhio profondo”.

Masterchef 14, Mary piange: “Non so se mio padre sarebbe felice di questo piatto…”

Dopo la precisazione di Mary, a Masterchef 14 Cannavacciuolo continua ancora: “Sì ma ti potevo dare un abbraccio, farti capire che io non sono quello. Con questa cosa mi hai toccato in profondità” dice lo chef, che abbraccia commosso Mary, che si scioglie in lacrime e si lascia andare ad un pianto profondo. E ancora, dopo aver ringraziato Cannavacciuolo, dice: “Non so se mio padre sarebbe felice di questo piatto ma so che sarebbe orgoglioso di me”

