Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy divorziano/ Perchè? Convivenza con l’ex moglie…

Mary Kate Olsen e Olivier Sarkozy, dopo cinque anni di matrimonio e tre anni di fidanzamento si dicono ufficialmente addio. La 33enne stilista ed attrice avrebbe chiesto il divorzio dal cinquantenne banchiere fratellastro del fu presidente Nicolas Sarkozy, durante la pandemia non sopportando più la convivenza forzata con l’ex moglie di lui Charlotte Bernard e i loro due figli Julien e Margot con cui non andrebbe d’accordo. A svelare la causa della fine del matrimonio tra la Olsen e Sarkozy è Page Six a cui una fonte avrebbe raccontato quanto segue: «Era preoccupato per la sua famiglia, non voleva che restasse a New York durante la crisi sanitaria. Mary-Kate si è lasciata convincere, anche se non va molto d’accordo con Julien e Margot. Ma convivere a tempo indeteminato con l’ex compagna del marito e i suoi figli si è rivelato insopportabile per lei».

MARY KATE OLSEN E OLIVIER SARKOZY: SFRATTO E DIVORZIO

Stanca di dover vivere sotto lo stesso tetto con l’ex moglie e i figli del marito, Mary Kate Olsen, lo scorso 17 aprile, ha presentato istanza per ottenere il divorzio al Tribunale di New York che, tuttavia, l’ha rigettata non considerandola importante in piena pandemia. La stilista potrà presentarla nuovamente in questi giorni con la riapertura dei tribunali, ma nel frattempo, ha dovuto fare i conti anche con un’istanza di sfratto. «Mio marito sta cercando di cacciarmi di casa. Lo ha fatto decidendo arbitrariamente e senza che io ne fossi a conoscenza di interrompere il nostro contratto di affitto. Sono terrorizzata dal fatto che mio marito stia cercando di privarmi della casa in cui abbiamo vissuto. E sono pietrificata dalla consapevolezza che, se riuscisse nell’impresa, mi priverebbe non solo di una casa, ma dei miei beni materiali custoditi nell’appartamento di Gramercy», avrebbe raccontato la 33enne come si legge in un documento riportato da People.



