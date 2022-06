Mary Mara morta a 61 anni: è annegata in un fiume/ Era attrice di E.R. e Law & Order

Mary Mara è morta: il suo corpo è stato ritrovato nel fiume St. Lawrence a New York domenica mattina. L’attrice, che aveva 61 anni, sembrerebbe essere annegata mentre nuotava, probabilmente a causa di un improvviso malore. In quei giorni era in visita a casa della sorella. Quando sono stati allertati i soccorsi e l’ambulanza le ha prestato le prime cure ormai non c’era più nulla da fare. La Polizia sta ancora indagando sulla vicenda, ma al momento questa versione risulta la più plausibile. Sul corpo della donna, infatti, non sono stati trovati segni di violenza.

A dare il drammatico annuncio è stato il suo manager, Craig Dorfman, il quale ha inviato un comunicato Cnn. “Mary era una delle migliori attrici che io abbia mai incontrato. Ricordo ancora di averla vista nel 1992 su un palco off Broadway in ‘Mad Forest’. Era elettrizzante, divertente, una vera personalità. Tutti le volevano bene, mancherà davvero”, ha detto.

Mary Mara morta a 61 anni: è annegata in un fiume.

Mary Mara, la sessantunenne che è stata ritrovato morta in un fiume a New York, era una nota attrice del piccolo schermo. Nella sua carriera ha interpretato numerosi ruoli di successo nei telefilm americani, soprattutto negli anni Novanta. Tra quelli più famosi si ricordano E.R. – Medici in prima linea, ma anche Ray Donovan e Law & Order. Negli ultimi anni invece aveva assunto i panni di Judith Anderson in Criminal Minds e di Selma in General Hospital.

Per quanto riguarda il grande schermo invece ha recitato in alcuni film come La gang di Gridiron (Gridiron Gang, 2006), Che la fine abbia inizio (Prom Night, 2008) e Pozione d’amore (Love Potion No. 9, 1992). Oltre a televisione e cinema, ha anche calcato diversi palchi teatrali in compagnia di alcune star della recitazione come Michelle Pfeiffer e Jeff Goldblum in La dodicesima notte.

