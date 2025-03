Mary è la moglie di Anonimo Italiano, all’anagrafe Roberto Scozzi, il cantante tornato alla ribalta grazie all’ultima edizione di “Ora o mai più”, il talent show musicale condotto da Marco Liorni e trasmesso il sabato sera su Rai1. Un grande amore quello nato tra i due che sono legati da quasi 20 anni come ha confessato proprio il cantante dalle pagine di SuperGuidaTv; il cantante di “Anche questa è vita” ha aperto il suo cuore parlando della sua vita privata e sentimentale rivelando di essere felicemente sposato dal 2006. Ma chi è Mary, la moglie? “Una ragazza splendida” – ha precisato il cantante che è balzato alla grande popolarità negli anni ’90 per poi finire il dimenticatoio dopo una querelle con Claudio Baglioni.

La presenza di Mary è sempre stata importante nella vita del cantante che ha potuto contare su di lei anche quando è stato completante dimenticato dall’industria discografica.

Mary e l’amore per Anonimo Italiano: “non abbiamo mai litigato”

Proprio Anonimo Italiano ricordando i momenti di crisi e buio della sua carriera ha confessato parlando della moglie Mary: “mi è stata tanto vicina anche nei momenti in cui mi ero eclissato completamente dal mondo”. Una presenza fissa quella di Mary, una misteriosa donna che ha incontrato più di 20 anni fa in una bar per uno strano scherzo del destino. Un incontro che ha lasciato il segno cambiando la loro vista, visto che Mary rimase colpita dalla bellissima voce del cantante. I due hanno così cominciato a frequentarsi e poi è nato l’amore.

Un’amore che non conosce crisi, visto che il cantante di Ora o mai più ha confessato che non hanno mai litigato. Anzi Mary è stata la sua ancora di salvezza quando dalle luci della ribalta è finito nell’ombro per via di uno scandalo legato a Claudio Baglioni. “Mi è sempre stata accanto, anche nel momento del dramma” – ha rivelato Anonimo Italiano.