Anonimo Italiano ha fatto parlar di sé e non poco sul finire degli anni Novanta. Non aveva rivelato infatti la sua identità e in quegli anni si susseguivano voci e indiscrezioni su chi potesse essere. Il suo nome è in realtà Roberto Scozzi ed è di Roma. Poche le informazioni che abbiamo a disposizione sulla moglie dell’artista sempre molto discusso.

Qualche anno fa, parlando proprio della sua vita privata in un’intervista a SuperGuidaTv, aveva raccontato di avere al suo fianco una donna ormai da tanti anni, al 2025 quasi venti. “Sono felicemente sposato dal 2006 con una ragazza splendida che si chiama Mary” aveva spiegato all’epoca Roberto Scozzi, vero nome di Anonimo Italiano, l’artista che fece discutere e non poco sul finire degli anni Novanta.

Mary, moglie di Anonimo Italiano: chi è? Roberto Scozzi:”Sempre vicina”

“Mi è stata tanto vicina anche nei momenti in cui mi ero eclissato completamente dal mondo musicale” ha raccontato ancora il cantante. La moglie di Anonimo Italiano gli è rimasta accanto anche nel momento più complicato, nel quale sembrava aver perso la rotta. Mary è sempre rimasta al suo fianco, dandogli amore e comprensione.

Nonostante stiano insieme da tantissimi anni, infatti, per stessa ammissione di Roberto Scozzi, non hanno mai litigato. Raccontando il primo incontro, invece, ha spiegato che si sono visti in un bar e che lei è rimasta incantata dalla sua voce. Così si sono parlati e non si sono più lasciati, vivendo insieme un amore felice e una vita serena, anche senza la musica.

