Mary Pat Gleason è morta/ L’attrice di Friends e Sex and the city uccisa da un tumore

Pubblicità

Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Mary Pat Gleason, una delle attrici più apprezzate delle serie tv americane. Dopo aver a lungo combattuto contro un tumore, l’attrice che, nel cinema aveva partecipato a film importanti come “Basic Instinct”, con Michael Douglas e Sharon Stone, “A Cindarella Story”, con Hilary Duff e “Perché te lo dice mamma”, con Diane Keaton, si è spenta a 70 anni. La sua carriera è durante circa 40 anni. Il curriculum di Mary Pat Greason, infatti, è lunghissimo. Al suo attivo aveva più di 100 lavori tra film, serie tv e fiction. Apprezzata da pubblico e critica, l’attrice si era fatta conoscere soprattutto per i suoi ruoli in alcune delle serie tv più amate e famose in tutto il mondo, in primis Friends. Nella serie tv che ha dato il successo anche a Jennifer Aniston, interpretava l’infermiera scontrosa.

Pubblicità

LA CARRIERA DI MARY PAT GLEASON

La carriera di Mary Pat Gleason, tuttavia, non si ferma a Friends. In Sex and the city, infatti, interpretava la guardarobiera severa mentre, nella serie tv degli anni ’90, “Bayside School”, l’insegnante di francese. Sono, tuttavia, tantissimi i titoli a cui ha partecipato. Tra i più famosi ci sono: “E.R.”, serie medical con protagonista George Clooney, “Otto sotto un tetto”, “Will & Grace”, “Malcolm”, “Desperate Housewives”, “NCIS, “Nip/Tuck”, “The Middleman”, “The Mentalist”, “NCIS: Los Angeles”, “Bones”, “2 Broke Girls”, “Scandal”, “The Bridge”, “Grey’s Anatomy”, “Mom”, “Shameless”. Recentemente ha partecipato anche ai quattro episodi che hanno segnato il ritorno di “Una mamma per amica”. La notizia della sua morte arriva dopo quella della scomparsa dell’ex bimbo prodigio Chris Trousdale dei Dream Street.





© RIPRODUZIONE RISERVATA