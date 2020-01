Mary Poppins/ Video, su Rai 1 il film con Julie Andrews (oggi, 2 gennaio 2020)

Mary Poppins andrà in onda giovedì 2 Gennaio in prima serata su Rai 1 alle 21.25. Si tratta di una commedia musicale/fantastica/avventura mandato in onda per la prima volta nel 1984 e diretto da Robert Stevenson. Il film è stato tratto da romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers. La commedia è stata prodotta dai Walt Disney Studios e girata interamente in California. La colonna sonora di May Poppins è l’unica rimasta in classifica per più di 14 settimane, è stata curata da Richard M. Sherman, Robert B. Sherman e Irwin Kostal e ha vinto un Oscar, un Gremmy ed un Golde Globe, nominata tra le migliori ai Billboard 200. Le edizioni speciali dei cd dedicati alla colonna sonora del film sono state pubblicate per diversi anni con canzoni nuove e tracce bonus inoltre, alcune musiche scartate al tempo furono riutilizzate nei sequel. Gli attori che presero parte al film sono volti noti al piccolo schermo, la protagonista è Julie Andrews nei panni di Mary Poppins, molto noto anche Dick van Dike protagonista della serie tv Detective in Corsia nei panni dello spazzacamino. Altri attori che hanno preso parte alle riprese sono David Tomlinson, Glynis Johns, Hermione Baddeley, Karen Dotrice e Matthew Garber.

Mary Poppins, la trama del film

Mary Poppins è ambientato nella Londra del 1906, l’opera si apre con l’immagine di Bert, un tuttofare che si esibisce per strada intrattenendo il pubblico, la sua esibizione viene però interrotta da un insolito vento dell’est che per l’uomo è come un presagio che qualcosa stia per accadere. L’uomo guida lo spettatore attraverso il viale dei Ciliegi e precisamente al numero 17 dove c’è la residenza dei Bancks. George è il proprietario di casa, un banchiere che gestisce ogni aspetto della sua abitazione in maniera maniacale, le cose precipitano quando la loro tata però a causa della vivacità dei suoi due figli Jane e Michael si dimette.

L’uomo non reputa la moglie in grado di scegliere una nuova tata e dunque scrive sul giornale un annuncio dove elenca le caratteristiche che la donna secondo lui dovrebbe avere, lo stesso fanno i due figli, annuncio il loro che viene però bruciato dal padre. Il giorno seguente in casa Bancks c’è una lunga fila di aspiranti tate, ma un forte vento dell’est porta la super tata Mary Poppins, perfetta in tutto, la donna spazzerà via le concorrenti e sarà lei stessa ad esaminare il temibile signor Bancks imponendogli una settimana di prova per decidere se accettare o meno l’incarico. Mary è stata richiamata dall’annuncio dei due fanciulli che le è arrivato attraverso il caminetto.

Dall’inizio del lavoro Jane e Michael, si affezionano molto a Mary Poppins e non vogliono che lei vada via ma la donna li avverte che non appena il vento cambierà sarà costretta ad andarsene. Durante la sua permanenza i piccoli e la tata vivranno rocambolesche avventure e attraverso gli espedienti di Mary Poppins capiranno cosa è davvero importante, prenderanno il tè con i pinguini e ceneranno sul tetto con lo zio di Mary Poppins. Il padre però indispettito dal modo frivolo con cui la donna lavora la rimprovera così lei propone a George di portare con sè i piccoli a lavoro. I bambini spaventati dall’avidità dei signori che lavorano in banca creano scompiglio e scappano via, sarà l’intervento fortuito di Bert a salvarli e riportarli a casa tra canzoni e balli.

Il signor Bancks per questa disavventura rischia il posto ma le cose, andranno nel migliore dei modi. La famiglia sarà di nuovo unita e felice e il lavoro di Mary Poppins terminato. Nel finale la famiglia farà volare l’aquilone mentre Mary Poppins va via tra l’apprezzamento di Bert.

Il trailer di Mary Poppins





