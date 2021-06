Mary Sarnataro operata, come sta?/ Video La Iena: “Non è un trapianto di c*zzo!”

Mary Sarnataro, inviata della trasmissione di Italia Uno “Le Iene”, ha subìto nelle scorse ore un intervento chirurgico, come lei stessa ha fatto sapere direttamente dal letto d’ospedale presso cui si trova ricoverata. Per comunicare la notizia ai suoi fan ha scelto di fare ricorso ai social network, con particolare riferimento a Instagram, pubblicando sul suo profilo un video divertente che la ritrae con in mano un quaderno, su cui sono riportate le frasi del suo discorso, che lei scopre poco alla volta, girando le pagine e accompagnando le scritte con un’esilarante mimica facciale.

In particolare, il testo completo del suo messaggio è il seguente: “Ciao, sono Mary e sono stata appena operata. Grazie a questa operazione sarò la donna che ogni uomo vorrebbe e desidera. Anche se in molti state pensando a un trapianto di c*zzo… Sarò muta… Ma solo per pochi giorni. L’operazione alle corde vocali è andata bene!!! E nulla, neppure l’anestesia totale, mi toglierà la voglia di rompervi il cazzo!”. La grinta da Iena di certo non è scemata e neppure la consueta, pungente ironia del volto Mediaset, che scalpita per tornare quanto prima sul posto di lavoro.

MARY SARNATARO OPERATA, COME STA?

La notizia dell’operazione subita dalla “Iena” Mary Sarnataro ha rapidamente fatto il giro del web, anzi, di Instagram, dove sono arrivati numerosi messaggi di incoraggiamento alla donna, le cui corde vocali sono state sottoposte nelle scorse ore a un intervento chirurgico di natura non meglio precisata. Fra le reazioni al suo video, si registrano quelle di Alessia Marcuzzi, Giulio Golia, Sabrina Salerno e del duo comico Senso d’Oppio, che hanno letteralmente inondato di cuori l’inviata de “Le Iene”, testimoniandole così il loro affetto e la loro vicinanza in questo momento delicato. Tra i commenti ci sono anche quelli di Daniela Martani (“Dai che tornerai quella di prima, anche meglio”), con Sarnataro che per riassumere la situazione ha scritto: “Sto bene! Le mie corde vocali ora sono tornate vergini!”.

