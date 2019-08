Mary Saulnier, esorcista della forma fisica/ La guru: “Grasso, esci da questo corpo!”

Una guru della forma fisica che elimina i cuscinetti di grasso e gli inestetismi a colpi di esorcismi, tanto che qualcuno nella stampa italiana l’ha già ribattezzata “l’esorciccia”: è californiana ed è diventata una vera e propria star dei social tanto da attirare nel proprio studio alcuni dei VIP più in voga di Hollywood e dello showbiz a stelle e strisce Mary Ascenson Saulnier, esperta di pilates e autodefinitasi “body therapist” che da tempo afferma di essere in grado di riuscire ad eliminare il grasso presente nel corpo attraverso dei rituali in cui lei entrerebbe in contatto con le membrane cellulari e ‘parlando’ agli stessi cuscinetti al fine di esperire le loro emozioni e convincerle così ad abbandonare il corpo della malcapitata persona che combatte con la propria forma fisica. Nel suo profilo Linkedin, in cui fa sfoggio delle sue varie specializzazioni e mostra comunque un approccio multi-disciplinare alla materia, la guru che si fa chiamare anche col moniker di “Alchemary” racconta quale è il suo metodo, peraltro molto costoso se è vero che ogni seduta di esorcismo viene a costare dai 250 dollari in su per i suoi facoltosi clienti…

ESORCISMI PER ELIMINARE I CUSCINETTI DI GRASSO

Negli Stati Uniti, dove i media spesso si sbizzarriscono ad affibbiare dei nickname a questi fenomeni di costume, Mary Ascension Saulnier è oramai conosciuta come “The Fat Whisperer”, vale a dire la donna che sussurra ai grassi, dato che forte sarebbe il suo influsso sui cuscinetti di adipe che nel suo approccio vengono trattati alla stregua del male e di ammassi demoniaci e dunque come tali sono degni di un vero e proprio esorcismo. Come è noto, negli ultimi tempi a rivolgersi alla “body therapist” non è stata solo la divina Kim Kardashian, regina incontrastata delle stravaganze, ma pure altri volti noti dell’eccentrico mondo dello spettacolo della West Coast come ad esempio Paris Hilton e pure l’insospettabile Kate Hudson. Alla sua terapia, la Saulnier affianca poi una serie di tecniche che riguardano l’alimentazione (prediligere la cucina crudista) e anche l’approccio psicologico alla perdita di peso. E nell’attività della guru della California qualcuno ci ha visto anche lontani echi biblici dato che, oltre a individuare nel grasso il male assoluto, si ricorda come nell’Antico Testamento le forme larghe a volte siano oggetto di violente invettive. Insomma: vade retro Satana, ma soprattutto a tavola e a colpi di assegni che hanno reso la Saulnier non solo famosa ma certamente anche più ricca.

