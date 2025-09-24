Mary Segneri tra critiche e commozione: a La Volta Buona, con la presenza della mamma, racconta il calvario dei disturbi alimentari.

Mary Segneri è tornata a La Volta Buona per raccontare il procedere della sua dieta in vista del matrimonio imminente; la conduttrice ha infatti raccontato di essere impegnata in un percorso alimentare finalizzato ad acquisire una forma che le permetta di vivere quel lieto evento così come lo ha sempre sognato. Eppure, tale proposito non è stato compreso del tutto; sui social sarebbero infatti arrivate alcune critiche che ha appunto deciso di smorzare in maniera netta nel salotto di Caterina Balivo.

“Io sono felice di avere una buona occasione per avere un obiettivo, cioè perdere questi kg in più: ricordo che ero arrivata a pesare 127 kg”. Inizia così la replica di Mary Segneri alle critiche per la scelta di seguire una dieta prima del matrimonio. “Semplicemente a me piacerebbe arrivare ad una taglia 42/44. Anche il mio compagno diciamo che ha un po’ di pancia, quindi, perchè non approfittare per dimagrire?”.

Mary Segneri a La Volta Buona: “Mamma mi diceva: ‘Sei bellissima’, ma non ero felice…”

Arriva poi un momento particolarmente toccante per Mary Segneri; a La Volta Buona arriva la mamma che racconta il suo punto di vista sul percorso difficile della figlia e soprattutto sul gesto di una baby sitter che le comprava barattoli di Nutella di nascosto. “Io l’ho scoperto perchè i miei figli erano tutti iscritti agli scout, approfittavo della loro assenza per mettere in ordine le camerette. Nei cassetti della scrivania trovai un barattolo di Nutella vuoto, nell’armadio ce ne erano altri… ‘Me la dava Ida’…”.

Mary Segneri, ascoltando le parole della mamma, non è riuscita a trattenere le lacrime: “Perchè mi commuovo? Vicino a me mamma per la prima volta in uno studio televisivo e questa cosa mi emoziona tantissimo, poi stiamo parlando di cose che so che le hanno dato preoccupazioni. Lei è stata bravissima ad accompagnarmi verso le soluzioni…”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Quando andavamo a comprare i vestiti per me io piangevo in camerino, lei mi diceva: ‘Sei bellissima’, ma io non ero felice”.