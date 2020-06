Mary Segneri, ex Gf/ “Pesavo 120 kg, resto obesa dentro, la svolta? Il nutrizionista”

Mary Segneri è stata ospite stamane negli studi di ItaliaSì. Forse questo nome non vi suonerà famigliare ma si tratta di un’ex concorrente di una vecchia edizione del Grande Fratello, precisamente l’edizione numero 5 (lontano 2004), e che negli ultimi anni ha vinto la sua personale battaglia contro il peso in eccesso. Mary, infatti, quando ha partecipato al reality show di casa Mediaset pesava più di 120 chilogrammi a causa di una dieta sbagliata e di una vita poco sana. Ad un certo punto ha però deciso di mettersi d’impegno, perdendo i chili in eccesso. Anche grazie a questa trasformazione ha potuto lavorare in tv come inviata in vari programmi di casa Rai. “Durante quell’edizione del Gf – ha raccontato oggi Mary – mi sono presentata in maniera un po’ eccentrica. Prima di entrare della casa tu Marco (Liorni ndr), mi chiesi il perchè dei miei capelli rossi, e ti risposi che volevo che la gente si focalizzasse sulla mia pettinatura e non sui chili di troppo”.

MARY SEGNERI: “QUANDO MI RIVEDO A 22 ANNI MI SEMBRO VECCHIA”

“Oggi – ha continuato la Segneri – quando guardo le foto di me che avevo 22 anni non mi sembro una 22enne ma mi vedo molto più grande. Guardando quelle foto mi voglio bene, mi faccio tenerezza perchè so quanto soffrivo, ma non è affetto, è simpatia”. Ad un certo punto è arrivata la svolta, anche se non è stato affatto semplice: “Quando arrivi a pesare 127 kg anche se ne perdi 20 resti sempre un’obesa, hai paura di non essere mai normale. Un giorno sono entrato in un negozio di taglie forti, ho visto che la commessa era magra e le ho chiesto come ha fatto, spiegandomi che era andata da un nutrizionista. Così ho iniziato questo percorso e sono stata molto fortunata perchè il mio nutrizionista era anche una sorta di psicologico, una persona comprensiva che mi ha capito”. La Segneri ha comunque spiegato di sentirsi ancora in qualche modo obesa: “Io e Mauro (Coruzzi ndr), lo sappiamo bene, sei sempre obesa dentro. Quando andavo nei vari locali controllavo sempre la sedia per paura che si potesse rompere. L’altro giorno mi sono seduta su una sdraio e si è rotta, ma non per colpa mia, ma hai sempre quel timore…”.

MAURO CORUZZI: “NON SCONGELAVO PIU’ I CIBI”, LA SANTARELLI “STO BENE CON ME STESSA”

Della questione perdita di peso ne ha parlato anche Mauro Coruzzi, dimagrito moltissimo negli ultimi anni: “Ad un certo punto ero arrivato a non scongelare più i cibi pronti, facendoli sciogliere in bocca. Poi mi sono chiesto quanto ne valesse ancora la pena vivere così e quindi ci ho provato. Ottima scelta quella del nutrizionista ma serve anche la psicoanalisi. Il dimagrimento deve essere solo la prima fase, serve mangiare di meno ma anche muoversi di più”. Elena Santarelli ha invece aggiunto: “Sui social comunque si abusa di più verso le magre, e molto più facile dire “mangia che fai schifo”, ma io sono sempre stata così, ho avuto la possibilità di nascere con questa costituzione, sponsorizzo sempre una vita sana e l’attività fisica. Gli ultimi due anni poi sono stati per me molto duri e molte madri in queste occasioni prendono peso, io invece mi sono prosciugata ma sto benissimo con me stessa”.



