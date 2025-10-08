Mary Segneri non è riuscita a trattenere la commozione a La Volta Buona ascoltando la storia di un ragazzo arrivato a pesare oltre 400 kg.

La Volta Buona è ormai un appuntamento fisso quando si tratta di veicolare storie, emozioni e soprattutto messaggi di grande rilevanza dal punto di vista di tematiche importanti. Oggi il tema era l’alimentazione; dalle diete, alle carenze dal punto di vista educativo passando per una storia decisamente toccante. Alessandro è riuscito a perdere oltre 300 kg dopo aver rischiato di perdere la vita date le condizioni che gli impedivano di compiere anche le azioni basilari e quotidiane. Una storia devastante dal punto di vista emotivo, nel merito delle riflessioni palesate proprio dal ragazzo nei momenti più difficili; Mary Segneri è sembrata fin da subito la più toccata, costantemente con le lacrime agli occhi nell’ascoltare le parole di Alessandro.

“Mi ha colpito una cosa che hai detto prima: ‘Avevo i sensi di colpa per le preoccupazioni che davo alle persone vicine’. Questa cosa mi distrugge, mi ritrovo in quelle parole; tu in quel momento nemmeno ti stavi preoccupando di te, io lo so perchè l’ho vissuta”, queste le parole di Mary Segneri sollecitata da Caterina Balivo a dire la sua una volta notata la commozione a La Volta Buona per il racconto di Alessandro. L’invitata de I Fatti Vostri si è rivolta direttamente al ragazzo con parole splendide. “Quando dici non cambierò mai, sono intrappolata in questo corpo e ci resterò per sempre; e allora pensi a chi ti vuole bene. Hai fatto il gesto più grande che potevi fare per te stesso e chi ti vuole bene”.

Mary Segneri commossa per la storia di Alessandro a La Volta Buona: “Sei nato due volte…”

La storia di Alessandro a La Volta Buona ha ovviamente colpito tutto, le lacrime di Mary Segneri sono un chiaro indicatore di un problema che anche silenziosamente attanaglia tante persone che cercano aiuto: “La tua storia può essere uno stimolo per chi ci sta guardando…”, sottolinea il volto de I Fatti Vostri mettendo in evidenza proprio la necessità di quanti più esempi possibili per aiutare donne e uomini che vivono il medesimo calvario. “Complimenti perchè sei nato 2 volte!… Adesso devi vivere, divertiti!