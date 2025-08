Mary Winston Jackson, chi è la scienziata statunitense, la prima donna nera a ricoprire la carica di ingegnere nella NASA

Mary Winston Jackson è una delle prime donne ad aver avuto un ruolo di rilievo nel mondo della scienza. Fu una delle primissime donne afroamericane ad ottenere ruoli di rilievo, lavorando nella NASA negli anni Cinquanta, insieme ad altre illustri colleghe, la cui storia è stata raccontata nel film “Il diritto di contare”. Nata ad Hampton, in Virginia, nel 1921, da giovanissima si diplomò con il massimo dei voti per poi studiare matematica e scienze fisiche all’università di Hampton. Dopo la laurea, Mary insegnò matematica in una scuola della Contea di Calvert, per poi approdare al college, cosa che ha fatto per tutta la vita, pur dopo essere stata assunta dalla NASA.

Nel 1951, Mary Winston Jackson venne assunta dalla National Advisory Committee for Aeronautics (NACA) che poi diventò NASA: lì cominciò il suo percorso come matematica, lavorando con Dorothy Vaughan, sua direttrice. Nel 1953 la scienziata cominciò a lavorare come ingegnere al tunnel a pressione supersonico, un progetto ambizioso che le permise, più avanti, di essere promossa a ingegnera, dopo aver frequentato corsi di matematica e fisica. Dopo aver seguito tali corsi, Mary Winston Jackson è diventata la prima ingegnera nera nella NASA. Nel corso della sua carriera ha lavorato in diversi dipartimenti.

Mary Winston Jackson, chi è: il suo impegno per le donne

Mary Winston Jackson si è impegnata per tutta la vita non solamente nelle sue ricerche scientifiche. L’ingegnera si è spesa anche per aiutare le donne nel loro percorso scientifico, così come le altre minoranze. In prima persona si è impegnata affinché le categorie più bistrattate potessero avere un ruolo nel mondo scientifico, in base alle loro competenze. Nonostante il titolo più alto nel dipartimento di ingegneria, Mary Winston Jackson ha accettato di essere retrocessa pur di ottenere un ruolo nel dipartimento delle Pari Opportunità, favorendo così la carriera di tante persone.