Maryam Rouass, Under donne/ Chi è la parrucchiera arrivata agli Home Visit (X Factor 13)

Maryam Rouass si è aggiudicata la tanto attesa sedia per gli “Home Visit“. La 18enne parrucchiera di origini marrocchine – della categoria “Under Donne”, capitanata da Sfera Ebbasta – ha segnato il suo percorso a X Factor 2019 con un stile e una determinazione da togliere il fiato. Candidata già come una delle possibili vincitrici del talent show musicale, ha esordito alle Audizioni con “Gioventù Bruciata” di Mahmood. L’esibizione, conclusasi con una vera e propria standing ovation, le ha fatto guadagnare tutti e 4 i “Sì” da parte dei giudici. “Diciamo che ti sei emozionata” esordisce Samuel, e continua: “Ma anche se l’emozione ti ha portato a fare qualche piccolo errore, l’esibizione è stata davvero bella, vera”. “Nonostante tu abbia dei bellissimi capelli, stare in un parrucchiere non è il tuo posto, stai meglio qui”, conclude soddisfatto il cantante dei Subsonica. A confermarlo è Malika Ayane: “Anche se non tocca a me dirlo, sei stata davvero brava. Misurata, elegante, precisa e dolce”. Segue il giudizio di Sfera, folgorato dalla giovane: “Mi piacciono le persone che non si pongono un limite, pronte ad andare contro qualsiasi cosa per raggiungere il proprio sogno. Tu mi sembri proprio una di queste”. A concludere Mara Maionchi, d’accordo con il parere degli altri “Anche hanno già detto tutto, ti dico anch’io veramente brava.”

Maryam Rouass ai Bootcamp

Dopo le Audizioni la giovane Maryam Rouass prosegue dunque le selezioni, arrivando alla prima parte dei “Bootcamp“. Solo 5 sono gli sfidanti che si aggiudicano la sedia per gli Home Visit, e Maryam ha dimostrato di meritarsela davvero. Con la sua esibizione in cui ha interpretato “Uno Squillo” di Capoplaza, ha sconvolto davvero tutti, tant’è che sulla pagina Twitter di X Factor 2019 si legge “Non ci aspettavamo che una parrucchiera ci potesse spettinare con la sua voce!”. Una voce dolce ma prorompente la sua, che ha fatto alzare tutta la platea di X Factor 13 in un grande applauso. Così si esprime Sfera Ebbasta per la sua esibizione ai Bootcamp: “Devo dire che hai fatto il pezzo di Capoplaza a tuo modo e hai spaccato”. “Sicuramente hai una storia molto forte, ma voglio dirti che in questo momento non sta vincendo la tua storia, sto giudicando te come artista”, ci tiene a precisare il giudice delle “Under Donne”. “ Hai fatto alzare tutti, che non è da poco”, continua, praticamente estasiato, il rapper di Cinisello Balsamo, e conclude “Questo mi fa pensare che tu debba sederti, e che sia arrivato il momento di un altro ‘Switch'”. La conclusione è a questo punto ovvia, la ragazza andrà agli Home Visit, prendendo il posto di Martina Maggi, costretta ad alzarsi.

Chi è Maryam Rouass: la parrucchiera che sta folgorando tutti

Maryam Rouass, che di mestiere fa la parrucchiera, ha solo 18 anni e le sue origini sono marrocchine. Vive a Bergamo e, anche se svolge il suo lavoro regolarmente, la sua passione per la musica e il canto è davvero forte. Così forte che, a sua detta, per continuare a seguirla ha dovuto scontrarsi con suo padre, contrario e molto scettico sulla questione. Per il papà Maryam dovrebbe trovarsi un lavoro vero, magari come stilista. Il rapporto conflittuale tra i due ricorda inevitabilmente quello dello stesso Mahmood con suo padre, egiziano, ed è proprio per questo che la giovane ha scelto di portare il suo brano alle Audizioni. “Ho portato questa canzone perché parla del rapporto burrascoso col padre e mio padre non condivide la mia scelta di fare musica”, chiarisce la ragazza, piena di sogni e speranze. “Gioventù Bruciata” ha colpito proprio tutti, anche lo stesso Mahmood, che addirittura ha ripostato l’esibizione della giovane cantante nelle sue Instagram stories. A sostenere il percorso di Maryam Rouass e la sua grande passione è soprattutto Malika Ayane, che con la giovane condivide le origini marocchine :“Ricordati che anche il padre di Mulan non ci credeva, poi lei ha salvato la Cina”.

Video, Maryam alle Audizioni: “Gioventù Bruciata”





