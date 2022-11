Maryanna Bosis, ex fidanzata Marco Bellavia/ “GF? Ci ha marciato: conosce la tv e…”

MARYANNA BOSIS, ECCO CHI E’ L’EX DI MARCO BELLAVIA

Chi è Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia? Questo pomeriggio il 57enne attore e conduttore televisivo milanese sarà nuovamente protagonista -stavolta assieme al 15enne figlio Filippo per una prima intervista in coppia esclusiva- nel salotto di “Verissimo”: ma il ritorno dell’ex concorrente del “Grande Fratello VIP” nel rotocalco del sabato condotto da Silvia Toffanin sarà forse l’occasione per fare luce pure non solo sulle note vicende nella Casa del reality show ma pure sulla vita sentimentale di Bellavia, a partire dall’amicizia con Pamela Prati all’ex moglie Elena Travaglia (di cui parliamo a parte) e fino ad arrivare a una delle precedenti compagne.

Marco Bellavia, dedica d'amore a Pamela Prati per il suo compleanno/ "Sto arrivando"

Ma cosa sappiamo di Maryanna Bosis e della storia d’amore che la diretta interessata ha vissuto con Marco Bellavia? Andiamo con ordine e partiamo dal fatto che della donna, con cui la relazione è terminata oramai da più di un paio di anni, non sappiamo molto fatta eccezione per le interviste rilasciate nell’ultimo periodo. La donna, infatti, è salita agli onori delle cronache non solo per via della love story con l’ex conduttore di “Bim Bum Bam” ma anche per via della sua bellezza (notata da molti negli scatti apparsi online): lontana dal mondo dello spettacolo, la Bosis vive in quel di Livorno e a quanto si apprende dalle cronache rosa lavorerebbe un autosalone, mentre non si sa nulla a proposito di eventuali figli. Molto, invece, è emerso a proposito della relazione con Bellavia… Maryanna Bosis e Marco Bellavia sono stati fidanzati per circa quattro-cinque anni, anche se al riguardo i siti specializzati in cronache rosa sono discordanti: pare che la loro frequentazione fosse iniziata nel 2016, quando il legame con l’ex moglie Elena Travaglia già faceva parte del passato, mentre non sono chiari i motivi che avevano portato alla loro rottura.

Elena Travaglia ex moglie Marco Bellavia/ "Suoi problemi psicologici? Mai avuti prima di..."

MARYANNA BOSIS, “ASPETTAVO UN FIGLIO DA MARCO MA POI DECISI DI…”

Di sicuro c’è che tra i due non corre buon sangue, come testimoniato delle parole della Bosis a proposito di Bellavia, specialmente dopo l’uscita anzitempo dalla Casa del GF VIP: “Marco? Ci ha marciato…” aveva detto senza mezzi termini la donna a proposito dell’ultima esperienza televisiva di Bellavia, parlando di una presunta strategia da parte dell’attore per il suo ritorno sul piccolo schermo… A detta della Bosis, dunque, non ci sarebbe molto di reale in quello che abbiamo visto negli studi di Cinecittà, dove sono emersi alcuni problemi personali di Bellavia: “Marco ha sempre sofferto per essere stato messo fuori dal circuito della televisione” aveva detto, accennando a un “rientro progettato” e, pur ammettendo che l’ex compagno sia una persona fragile, ha lasciato intendere che “sa benissimo cosa fare: anzi quando è uscito dalla Casa mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti, diceva che non aveva più bisogno di me e che la gente lo amava… (…) Scusate, non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…”.

Marco Bellavia e flirt con Pamela Prati, innamorati o finzione?/ "Chi ci crede!": dubbi di...

Dove sta la verità? In attesa di sentire, eventualmente, la versione dei fatti di Bellavia in merito alle parole della sua ex, va ricordato che Maryanna Bosis aveva pure raccontato altri aspetti della loro liaison, parlando di una gravidanza interrotta che Marco non le avrebbe mai perdonato: “Aspettavo un figlio a lui, non è stato facile: è una scelta di cui sono ancora pentita” aveva confessato spiegando anche che il conduttore televisivo le ha sempre rinfacciato quella decisione. Il motivo? “Lui era al settimo cielo, ma io non ero molto convinta dei sentimenti che ci legavano: il dolore ci ha però legato moltissimo” aveva concluso, prendendosi tutte le colpe e dicendo che quello era stato l’ultimo passo prima dell’allontanamento e che l’aveva poi portata verso un altro uomo con cui conviverebbe attualmente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA