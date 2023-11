Maryanne Trump Barry, morta sorella di Donald/ Aveva 86 anni, trovata senza vita in casa

Grave lutto in casa Donald Trump: la sorella del tycoon, Maryanne Trump Barry, è morta nella giornata di ieri all’età di 86 anni. La donna, come riportato dai principali media online, a cominciare dal Corriere della Sera e RaiNews, è stata trovata senza vita nella sua casa presso l’Upper East Side a Manhattan, New York. ABC, network a stelle e strisce per primo a dare la notizia, ha spiegato che la 86enne è stata rinvenuta alle 4:00 di mattina dopo che alcune squadre di emergenza newyorkese hanno risposto ad una chiamata per un arresto cardiaco: una volta che sono arrivate nell’appartamento, però, per l’86enne non vi era ormai più nulla da fare e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto.

Maryanne Trump Barry era un avvocato che era stata nominata per la prima volta giudice federali dello stato del New Jersey nel 1983 dal presidente degli Stati Uniti dell’epoca, Ronald Reagan. In seguito era stata nominata presso la Corte d’Appello a stelle e strisce del New Jersey dall’ex presidente americano Bill Clinton nel 1999.

MARYANNE TRUMP BARRY, MORTA SORELLA DI DONALD: I RAPPORTO FRA I DUE PARE FOSSERO TESI

Come il fratello anche Maryanne Trump è finita invischiata in alcuni procedimenti giudiziari, visto che nel 2019 è stata accusata di evasione fiscale, per poi ritirarsi dal proprio incarico a seguito di una inchiesta portata avanti dal New York Times che segnalava “dubbie” strategie fiscali adottate per “aumentare” il suo patrimonio. Il Washington Post era invece entrato in possesso di alcune registrazioni audio in cui sembrava che Maryanne e Donald non fossero proprio in ottimi rapporti visto che la donna aveva definito il fratello una persona “senza principi”.

La morte di Maryanne è il terzo decesso che ha colpito la famiglia del tycoon che in passato ha già perso i fratelli Robert e Fred Trump Jr. Il primo era scomparso nel 2020 e per cui era stato tenuto un servizio pubblico alla Casa Bianca. Da segnalare anche la morte dell’ex moglie di Donald Trump, Ivana, scomparsa nel 2022.











