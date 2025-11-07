Maryna è pronta a trasformarsi in Raffaella Carrà a Tale e quale show 2025: dopo l'ottima prova con Serena Brancale...

Questa sera, venerdì 7 novembre, Maryna si trasforma in Raffaella Carrà a Tale e quale show 2025. Una sfida molto impegnativa che può proiettarla verso zone di classifica più consone oppure affondarla definitivamente nei bassifondi. Per la concorrente di Tale e quale show 2025 è un momento decisivo della competizione. La scorsa settimana aveva sfoderato una grande imitazione nei panni di Serena Brancale, mostrando magnetismo, accuratezza ed una grande energia.

Tutte doti che non si sono rivelate sufficienti per decollare in classifica, ma che le hanno permesso comunque di ottenere ottimi riscontri in termini di applausi e di consolidarsi al centro della graduatoria. Peccato, perché Maryna avrebbe meritato certamente di più, come hanno giustamente sottolineato alcuni fan sui social. Ora però è tempo di voltare pagina per la concorrente di Tale e quale show 2025: questa sera può cercare la svolta con Raffaella Carrà.

Maryna a Tale e quale Show 2025 nei panni di Raffaella Carrà

Non facile indossare i panni della mitica ed indimenticabile showgirl, Raffaella Carrà. Per Maryna la sfida è davvero molto ardua, senza contare che la giuria (in particolare Cristiano Malgioglio) la attenderà al varco per valutarla senza sconti. In settimana la concorrente si è allenata duramente per interpretare al meglio la mitica Raffaella, ma in un’imitazione così complessa gli ostacoli sono sempre dietro l’angolo. Come se la caverà Maryna in questo nuovo appuntamento di Tale e quale Show 2025?

Cresce la curiosità di vederla all’opera e di capire come cambierà la classifica al termine della puntata. Maryna ricordiamo sta vivendo un percorso senza particolari picchi e dopo alcune settimane si trova nel limbo a quota 283 punti. Prima di lei Insinna e Cirilli con quattro punti di vantaggio, dietro c’è la volenterosa Antonella Fiordelisi staccata di sette lunghezze.