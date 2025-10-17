Maryna (Marina Valdemoro Maino) riuscirà a stupire la giuria di Tale e Quale Show? Stasera dovrà imitare la cantante Anna Tatangelo

Ennesima puntata di Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti che cerca di riportare in tv una scintilla del vecchio varietà grazie ai vip che imitano le grandi personalità del mondo dello spettacolo. Chi trionferà questa volta? Chi deluderà? Su chi si accanirà la giuria, o meglio, Cristiano Malgioglio sempre molto severo nei giudizi? Saprà sorprendere Maryna (Marina Valdemoro Maino)?

Si può dire che la concorrente abbia già stupito i giudici e il pubblico in generale in una delle puntate precedenti imitando una grande cantante italiana come Anna Oxa. Sulle note di ‘Un’emozione da poco’ l’esibizione ha lascito i giudici a bocca aperta e infatti è arrivata al secondo posto della classifica.

Maryna (Marina Valdemoro Maino) convincerà con la sua imitazione di Anna Tatangelo?

La settimana scorsa Maryna (Marina Valdemoro Maino) ha avuto modo di imitare Shakira, la famosa pop-star che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per la ripicca contro il suo ex che per la sua musica. Nella classifica si è posizionata al settimo posto, quindi si può dire che non abbia convinto. Ma chi dovrà imitare nella puntata in onda stasera di Tale e Quale Show?

La concorrente deve imitare Anna Tatangelo. In questi anni la cantante ha avuto modo di saggiare la conduzione con Scene da un matrimonio per poi essere parte integrante di programmi quali Io Canto Generation, Io Canto Family, Io Canto Senior e poi Sarabanda Celebrity. Tra l’altro la cantante ha rivelato a giugno di essere incinta e a Verissimo ha aggiunto che si chiamerà Beatrice. Nascita prevista per il mese di dicembre.

