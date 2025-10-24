Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Christina Aguilera a Tale e Quale Show 2025: per lei in arrivo una nuova popstar da imitare, reggerà il confronto?

Maryna (Marina Valdemoro Maino): il percorso a Tale e Quale Show 2025

Va in onda questa sera un nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025, pronto a regalare nuove emozioni al pubblico attraverso l’imitazione, da parte dei concorrenti, dei cantanti nazionali ed internazionali. Ci sarà anche Maryna (Marina Valdemoro Maino), che questa settimana dovrà mettersi alla prova con l’imitazione di Christina Aguilera: un’impresa non semplice ovviamente, saprà reggere il confronto con la popstar?

Riavvolgendo il nastro di questa edizione e il suo percorso avvenuto sinora, il debutto di Maryna non è stato di certo dei migliori: durante la prima puntata ha dovuto imitare Lady Gaga e ha purtroppo conquistato l’ultimo posto a pari punti con Carmen Di Pietro, che ha invece interpretato Madonna.

Nonostante il debutto amaro, l’attrice e influencer ha saputo rialzarsi con grande determinazione e sfoderare una prestazione da urlo nel corso della seconda puntata. Con l’imitazione di Anna Oxa sulle note di Un’emozione da poco ha infatti conquistato tutti, pubblico e giuria, arrivando a piazzarsi al secondo posto in classifica.

Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Christina Aguilera: per lei una nuova popstar

In merito sempre al percorso di Maryna (Marina Valdemoro Maino) a Tale e Quale Show 2025, la terza puntata l’ha vista interpretare un’altra popstar di caratura internazionale come Shakira. Per lei un settimo posto in classifica, un passo indietro rispetto alla sorprendente Anna Oxa che conquistò tutti, ma comunque meglio della puntata di debutto.

La scorsa settimana, invece, la youtuber ha dovuto interpretare Anna Tatangelo e con Essere una donna si è portata a casa un buon quinto posto. Un percorso di sali e scendi continui per la concorrente, dovuto probabilmente alle artiste di volta in volta imitate sul palco; con le cantanti italiane ha sempre fatto bene, con le popstar internazionali invece sono sorte maggiori criticità.

Questa sera, a proposito di pop internazionale, arriva un’altra celebre artista del calibro di Christina Aguilera: riuscirà Maryna a reggere il confronto e conquistare pubblico e giuria?