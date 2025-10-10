Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show: la concorrente proverà a confermarsi dopo la seconda puntata

Una vera e propria sorpresa nella seconda puntata di Tale e Quale Show. Maryna, nome d’arte di Marina Valdemoro Maino, ha stupito la giuria e il pubblico da casa, classificandosi al secondo posto, dopo una prima puntata nella quale invece non aveva lasciato a bocca aperta i giudici, terminando infatti in fondo alla classifica. Nella puntata passata, invece, ha trovato il suo riscatto: Maryna si è esibita sulle note di “Un’emozione da poco” di Anna Oxa e nei panni della cantante italo-albanese ha sfoderato una prestazione che ha lasciato i giudici sbigottiti, tanto da ottenere un punteggio alto che le hanno permesso di arrivare seconda.

Nonostante Samuele Cavallo sia stato imbattibile, arrivando primo, anche Maryna è stata molto apprezzata e proprio per questa ragione i giudici l’hanno premiata con 56 punti, che sono valsi all’artista il secondo posto. Nella terza puntata, Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show. La content creator avrà come obiettivo quello di confermarsi dopo l’ottima prestazione della seconda puntata: ci riuscirà? Lo scopriremo solamente tra qualche ora dopo la sua esibizione che si preannuncia ricca di sorprese e di energia.

Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show: alla ricerca di conferme

Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Shakira a Tale e Quale Show: dopo la seconda puntata nella quale ha ottenuto il secondo posto, Maryna sarà chiamata a fare bene anche nei panni della pop star, una delle più amate di tutti i tempi. Non è chiaro quale sia la canzone che Maryna sarà chiamata a cantare sul palco di Tale e Quale Show nella giornata di oggi, per la terza puntata di Tale e Quale Show: quel che sappiamo è che dopo i complimenti arrivati nella seconda puntata, l’influencer non vuole deludere e anche oggi proverà a fare del suo meglio.