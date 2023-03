Marzia Calleri, ex moglie Michelangelo Pistoletto/ La figlia Cristina, performer

Marzia Calleri: prima moglie di Michelangelo Pistoletto

Il maestro Michelangelo Pistoletto, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è sposato due volte. La prima moglie, sposata nel 1955, è stata Marzia Calleri, con cui ha avuto la figlia Cristina (nata nel 1960). La moglie e la figlia sono state soggetto di alcuni dei primi “Quadri specchianti”.

Intervistato da Repubblica, l’artista ha ricordato il suo primo matrimonio: “Mi sono sposato per due volte. La prima quando avevo ventidue anni. È nata Cristina nel ’60. Poi il matrimonio è naufragato e ho incontrato un’altra donna con cui convivo da cinquantaquattro anni”. Pistoletto ha sposato Maria Pioppi, madre delle due figlie Armona e Pietra, nel 2017 a Cuba. La figlia Cristina ha intrapreso una carriera di performer come soprano e ha collaborato in diverse occasioni col padre, le sorelle Pietra e Armona lavorano con il padre alla Città dell’Arte.

Cristina, figlia di Michelangelo Pistoletto: una famiglia di artisti

Intervistato dalla figlia Armona, per il sito di Cittadellarte, Michelangelo Pistoletto ha parlato del suo rapporto con le tre figlie: “Cristina, un giorno, mi ha fatto questa osservazione: lei non ha imparato da me l’arte del disegno, perché non gliel’ho insegnata… Le ho insegnato la creazione che avviene al seguito della storia antica o anche nel recente passato, che è quella di un’attività di interconnessione tra arte e società”, ha detto parlando della prima figlia. Per quanto riguarda le gemelle ha aggiunto: “Pietra, invece, attraverso il concetto dell’abito, ha sviluppato quello che ha imparato dal mio modus operandi artistico. E tu (Armona, ndr.), con l’architettura e il design, hai sviluppato uno studio che è l’emanazione diretta della creazione artistica”. Le tre figlie hanno reso l’artista nonno di sei nipoti: “Anche in loro è germogliato il seme dell’arte…”, ha confessato a Repubblica.

