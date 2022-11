Marzia Capezzuti/ Arrestato uno degli indagati evaso dai domiciliari

Marzia Capezzuti è scomparsa nel marzo scorso e il ritrovamento di un cadavere nella zona di Pontecagnano Faiano (centro in provincia di Salerno in cui si sono perse le sue tracce) alimenta l’inquietante ipotesi che la 29enne sia stata uccisa. Poche ore fa, secondo quanto riportato da Chi l’ha visto? che segue il caso anche nella puntata del 9 novembre, la notizia dell’arresto di uno dei 7 indagati il cui nome è finito nell’alveo dell’inchiesta per omicidio aperta dalla procura del capoluogo campano. Si tratterebbe, indica la trasmissione di Federica Sciarelli, del figlio della cognata di Marzia Capezzuti, sorella del fidanzato defunto della giovane che l’avrebbe ospitata in casa sua fino al periodo immediatamente precedente la sparizione.

17enne uccide la nonna dopo una lite violenta a Salerno/ Coltellate alla schiena

Il giovane si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, evandendo dai domiciliari a cui sarebbe sottoposto per altre questioni, per rivolgere parole di fuoco contro un’inviata di Chi l’ha visto? proprio durante un servizio della trasmissione dedicato alla vicenda di Marzia Capezzuti. I genitori della giovane credono che il corpo rinvenuto nel casolare pochi giorni fa appartenga alla figlia, ma occorrerà attendere gli accertamenti per avere una risposta certa.

Angela Celentano/ Avvocato "Una nuova segnalazione, genitori non perdono le speranze"

Marzia Capezzuti, il figlio della cognata arrestato dopo evasione dai domiciliari

L’arresto del figlio della cognata di Marzia Capezzuti, indagato con lei e altre 5 persone nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa della 29enne, sarebbe avvenuto a seguito dell’evasione dai domiciliari compiuta dal giovane e documentata durante un servizio di Chi l’ha visto?. Il ragazzo, figlio della donna che ospitava Marzia Capezzuti fino alla sua sparizione, sarebbe stato arrestato poche ore fa con provvedimento eseguito dai Carabinieri. Il reato che gli verrebbe contestato riguarda quanto accaduto davanti alle telecamere della trasmissione di Rai 3 il 25 ottobre scorso quando il giovane era uscito di casa, nonostante fosse ai domiciliari. per richiamare i cani sciolti contro la troupe dopo le minacce rivolte all’inviata dalla finestra.

Allegra Gucci parla di Patrizia Reggiani/ "Mia madre paga suoi errori con solitudine"

Nei giorni scorsi, oltre alla notizia del ritrovamento di un cadavere tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano – su cui ora sono in corso accertamenti per l’identificazione – Chi l’ha visto? ha pubblicato una immagine choc ricevuta da un anonimo spettatore che, con una testimonianza fotografica molto importante, documenterebbe l’esito di terribili violenze sul volto della 29enne che poi sarebbe scomparsa l’8 marzo 2022. E recentemente, dopo mesi di indagini sul giallo di Marzia Capezzuti e della sua vita prima e dopo la sparizione, l’inchiesta sul presunto omicidio della 29enne si sarebbe allargata con l’iscrizione di altri due nomi nel registro degli indagati. Un atto che porta così a 7 il numero delle persone finite nel fuoco investigativo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA