A Chi l'ha visto il caso Marzia Capezzuti: cos'è successo alla 29enne segregata e torturata per tre anni prima di essere uccisa e abbandonata in un casolare
Nella serata di oggi – mercoledì 26 novembre 2025 – la trasmissione “Chi l’ha visto” tornerà a occuparsi ancora una volta della triste storia di Marzia Capezzuti, misteriosamente scomparsa (o almeno, questo era quello che si credeva) attorno all’inizio del 2022 e poi trovata morta nell’ottobre dello stesso anno in un casolare poco distante da Pontecagnano, comune alle porte di Salerno in cui viveva dal 2017: un caso – quello di Marzia Capezzuti – che ora procede sui binari della giustizia anche (o forse soprattutto) grazie alle telecamere della trasmissione di Rai 3.
Partendo dal principio, oggi sappiamo per certo che l’infanzia di Marzia Capezzuti è stata tutt’altro che semplice: i suoi genitori si sono separati quando era piccola e a causa di un diagnosticato ritardo mentale fu ospitata in una casa famiglia nel milanese e fu proprio in questo periodo – attorno al 2014 – che conobbe online Alessandro Vacchiano, innamorandosi perdutamente di lui tanto da decidere nel 2017 di raggiungerlo a Pontecagnano.
Purtroppo la relazione tra Marzia Capezzuti e Alessandro è stata bruscamente interrotta due anni dopo il suo arrivo nel salernitano a causa di un’overdose che ha ucciso il suo innamorato: fu in quel momento che alla ragazza fu offerto di restare a vivere presso l’abitazione – appunto, a Potecagnano – della sorella di Alessandro, Maria Barbara, e del marito di quest’ultima Damiano Noschese; prontamente accolta da Marzia Capezzuti.
Cos’è successo a Marzia Capezzuti: tre anni di sevizie, violenze e torture e l’omicidio nel 2022
Ciò che purtroppo Marzia Capezzuti non sapeva – o, forse, ignorava a causa del suo disturbo mentale – è che da quel momento sarebbe iniziato per lei un vero e proprio inferno fatto di segregazione e violente torture: nei tre anni successivi (e qui ci riferiamo a quanto sta emergendo in queste ore nel processo a carico di Maria Barbara e Damiano) la ragazza è stata tenuta segregata e incatenata nello scantinato dell’abitazione di Pontecagnano, quotidianamente picchiata e costretta a dormire a terra in mezzo alla sua stessa urina.
Non solo, perché tra le pagine più dure di quanto accaduto a Marzia Capezzuti emerge anche un’occasione in cui la ragazza è stata letteralmente marchiata a fuoco con le iniziali della sua (per ora: presunta) aguzzina, mentre in un’altra occasione fu costretta a ingoiare una sigaretta accesa semplicemente perché aveva avuto l’ardore di chiedere se poteva fumare; tutto questo – secondo le ipotesi degli inquirenti – semplicemente perché i coniugi Vecchiano/Noschese volevano incassare la sua misera pensione di invalidità da 800 euro mensili.
La triste e complessa storia di Marzia Capezzuti si è conclusa la notte tra il 6 e il 7 marzo del 2022 (peraltro a ridosso del suo compleanno, che si sarebbe celebrato l’8 marzo) quando Maria Barbara, Damiano e il loro figlio all’epoca 15enne la prelevarono, portarono in un campo e strangolarono prima di abbandonarla in quel casolare in cui fu trovata il successivo 25 ottobre: fu proprio il figlio minorenne a raccontare l’accaduto alla sorella – che non ha preso parte alle torture -, dando il via a una catena di eventi che ha portato prima alla sua condanna e poi all’attuale processo contro Maria Barbara e Damiano.