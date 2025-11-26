A Chi l'ha visto il caso Marzia Capezzuti: cos'è successo alla 29enne segregata e torturata per tre anni prima di essere uccisa e abbandonata in un casolare

Nella serata di oggi – mercoledì 26 novembre 2025 – la trasmissione “Chi l’ha visto” tornerà a occuparsi ancora una volta della triste storia di Marzia Capezzuti, misteriosamente scomparsa (o almeno, questo era quello che si credeva) attorno all’inizio del 2022 e poi trovata morta nell’ottobre dello stesso anno in un casolare poco distante da Pontecagnano, comune alle porte di Salerno in cui viveva dal 2017: un caso – quello di Marzia Capezzuti – che ora procede sui binari della giustizia anche (o forse soprattutto) grazie alle telecamere della trasmissione di Rai 3.

Claudio Mandia, studente morto suicida a New York/ Il padre: "Minacciava di uccidersi, ma nessuno ci avvisò"

Partendo dal principio, oggi sappiamo per certo che l’infanzia di Marzia Capezzuti è stata tutt’altro che semplice: i suoi genitori si sono separati quando era piccola e a causa di un diagnosticato ritardo mentale fu ospitata in una casa famiglia nel milanese e fu proprio in questo periodo – attorno al 2014 – che conobbe online Alessandro Vacchiano, innamorandosi perdutamente di lui tanto da decidere nel 2017 di raggiungerlo a Pontecagnano.

Liliana Resinovich: tutto il caso dall'inizio/ Le ultime novità: si torna a parlare di suicidio?

Purtroppo la relazione tra Marzia Capezzuti e Alessandro è stata bruscamente interrotta due anni dopo il suo arrivo nel salernitano a causa di un’overdose che ha ucciso il suo innamorato: fu in quel momento che alla ragazza fu offerto di restare a vivere presso l’abitazione – appunto, a Potecagnano – della sorella di Alessandro, Maria Barbara, e del marito di quest’ultima Damiano Noschese; prontamente accolta da Marzia Capezzuti.

Cos’è successo a Marzia Capezzuti: tre anni di sevizie, violenze e torture e l’omicidio nel 2022

Ciò che purtroppo Marzia Capezzuti non sapeva – o, forse, ignorava a causa del suo disturbo mentale – è che da quel momento sarebbe iniziato per lei un vero e proprio inferno fatto di segregazione e violente torture: nei tre anni successivi (e qui ci riferiamo a quanto sta emergendo in queste ore nel processo a carico di Maria Barbara e Damiano) la ragazza è stata tenuta segregata e incatenata nello scantinato dell’abitazione di Pontecagnano, quotidianamente picchiata e costretta a dormire a terra in mezzo alla sua stessa urina.

Perché si scava sotto la Casa del Jazz a Roma?/ "Forse nasconde corpi di Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi"

Non solo, perché tra le pagine più dure di quanto accaduto a Marzia Capezzuti emerge anche un’occasione in cui la ragazza è stata letteralmente marchiata a fuoco con le iniziali della sua (per ora: presunta) aguzzina, mentre in un’altra occasione fu costretta a ingoiare una sigaretta accesa semplicemente perché aveva avuto l’ardore di chiedere se poteva fumare; tutto questo – secondo le ipotesi degli inquirenti – semplicemente perché i coniugi Vecchiano/Noschese volevano incassare la sua misera pensione di invalidità da 800 euro mensili.

La triste e complessa storia di Marzia Capezzuti si è conclusa la notte tra il 6 e il 7 marzo del 2022 (peraltro a ridosso del suo compleanno, che si sarebbe celebrato l’8 marzo) quando Maria Barbara, Damiano e il loro figlio all’epoca 15enne la prelevarono, portarono in un campo e strangolarono prima di abbandonarla in quel casolare in cui fu trovata il successivo 25 ottobre: fu proprio il figlio minorenne a raccontare l’accaduto alla sorella – che non ha preso parte alle torture -, dando il via a una catena di eventi che ha portato prima alla sua condanna e poi all’attuale processo contro Maria Barbara e Damiano.