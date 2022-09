Marzia Capezzuti/ Il giallo del nuovo fidanzato, “È tutto un depistaggio”

Peppe. Un nome come tanti che nel caso di Marzia Capezzuti, 29enne scomparsa a Pontecagnano Faiano nel 2021, assume i contorni di un giallo nel giallo. Si chiamerebbe così, secondo quanto raccontato dai genitori della donna a Chi l’ha visto?, il presunto nuovo fidanzato della figlia sparita nel Salernitano oltre un anno fa. Poco prima della scomparsa, Marzia Capezzuti avrebbe detto al padre e alla madre di essere incinta e di aspettare un bimbo proprio da questo presunto nuovo amore, una persona a cui si sarebbe legata dopo la morte del fidanzato, Alessandro, con cui conviveva da tempo. Dopo il lutto, Marzia Capezzuti sarebbe rimasta a Pontecagnano con alcuni parenti del compagno defunto, ma avrebbe iniziato una nuova relazione proprio con tale Peppe. Un uomo che i genitori, riferiscono a Federica Sciarelli, non hanno mai visto né sentito e del quale avrebbero avuto notizia dalla stessa figlia a ridosso della sparizione.

Il caso di Marzia Capezzuti è ancora senza soluzione. La Procura di Salerno, che ha aperto un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere nella convinzione che sia stata uccisa, continua a lavorare nel massimo riserbo. Sarebbero 5, riporta Chi l’ha visto?, le persone attualmente iscritte nel registro degli indagati e tra queste figurerebbero l’ex cognata – con cui i genitori di Marzia Capezzuti avrebbero mantenuto contatti senza sentire più la figlia – e altri parenti del primo compagno della 29enne. Per Ciro, padre della giovane scomparsa, la storia del nuovo fidanzato “Peppe” sarebbe “un depistaggio“.

Marzia Capezzuti, il giallo del nuovo fidanzato

L’ultima volta che il padre e la madre di Marzia Capezzuti, Ciro e Laura, hanno sentito la figlia risale a una telefonata del giugno 2021. Una conversazione a distanza in cui la 29enne, dalla casa di Pontecagnano Faiano dei parenti del fidanzato defunto avrebbe rivelato loro di aspettare un figlio da un altro compagno. Un uomo che si chiamerebbe Giuseppe, tale Peppe, come riferito dalla donna ai genitori prima di inviargli una fotografia in cui mostrerebbe la presunta gravidanza.

A Chi l’ha visto?, il padre di Marzia Capezzuti ha dichiarato di aver chiesto di poter parlare con il presunto nuovo fidanzato della figlia, ma gli sarebbe stato risposto quanto segue dall‘ex cognata della 29enne oggi indagata: “Un momento che chiedo se lui è d’accordo, perché lui ha avuto un ictus da qualche giorno e non può più parlare, è rimasto paralizzato per metà e la parola non riesce più a dirla“. I genitori di Marzia Capezzuti non avrebbero quindi mai parlato con il misterioso uomo. Esiste davvero? Anche questo interrogativo si insinua nel giallo della 29enne scomparsa a Pontecagnano, ma per il padre Ciro non ci sarebbero molti dubbi: “È tutto un depistaggio, non ho capito a che scopo, ma è un depistaggio“.

