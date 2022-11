Marzia Capezzuti/ Immagine choc inviata a Chi l’ha visto?, “Ecco com’era dopo…”

“Ecco com’era dopo“: così un anonimo spettatore avrebbe commentato l’immagine choc inviata a Chi l’ha visto? sul caso Marzia Capezzuti, mostrando l’esito di percosse sul suo volto confrontato con quello di un “prima” in cui non c’era traccia di presunti maltrattamenti. Il programma di Federica Sciarelli torna sul giallo della scomparsa della 29enne milanese a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, con nuovi elementi in costanza delle analisi sul Dna per capire se il corpo di una donna trovato in quella zona, pochi giorni fa, possa appartenere a lei.

Sulla vicenda di Marzia Capezzuti è stata aperta una inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere – gli inquirenti sono convinti che sia stata uccisa e fatta sparire per questioni di soldi -, e 5 persone risulterebbero indagate. Tra queste anche la cognata di Marzia Capezzuti, sorella del compagno defunto della 29enne con cui la giovane avrebbe convissuto fino alla sparizione. Secondo alcuni testimoni, Marzia Capezzuti avrebbe subito violenze e sarebbe stata “trattata da schiava e segregata“. Uno scenario da incubo che, sottolinea Chi l’ha visto?, potrebbe trovare riscontro proprio nella foto che l’anonimo spettatore avrebbe fatto arrivare alla redazione del programma di Rai 3.

La foto choc di Marzia Capezzuti prima e dopo i presunti maltrattamenti a Pontecagnano

“La terribile foto inviata da uno spettatore anonimo prova che la giovane donna scomparsa era picchiata, torturata e segregata“. Questo quanto pubblicato da Chi l’ha visto? sul sito web e sui canali social della trasmissione in merito all’immagine choc ricevuta dalla redazione sul caso di Marzia Capezzuti. L’immagine mostra il volto della 29enne prima e dopo i presunti maltrattamenti su cui ora sono in corso le indagini, mentre l’inchiesta sul presunto omicidio della giovane milanese procede a ritmo serrato. Nell’istantanea attribuita al periodo in cui Marzia Capezzuti avrebbe subito violenze, in costanza della convivenza con alcuni parenti del fidanzato defunto a Pontecagnano Faiano (in provincia di Salerno), si vede il viso della 29enne poi scomparsa con evidenti segni. In particolare lividi e tagli vicino agli occhi che farebbero ipotizzare lo scenario di brutali percosse.

Chi l’ha visto? torna sul caso di Marzia Capezzuti che, da mesi, è un vero e proprio enigma forse prossimo a sfociare in una svolta. Secondo gli inquirenti, la 29enne milanese sarebbe stata vittima di un omicidio e dietro il presunto delitto potrebbe nascondersi un movente economico. Titolare di una pensione di invalidità, nei mesi precedenti la sparizione (avvenuta verosimilmente tra il 7 e l’8 marzo scorsi) non avrebbe avuto accesso al suo denaro perché qualcuno, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe prelevato e utilizzato i soldi al suo posto. Marzia Capezzuti potrebbe essere stata uccisa e ora gli occhi degli inquirenti sono puntati all’identificazione del cadavere di donna trovato in un casolare compatibile con i luoghi della scomparsa. La risposta arriverà dal test del Dna.











