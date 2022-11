Marzia Capezzuti, padre Ciro: “Vogliamo assassini in galera!”/ “Senza sconti di pena”

Ciro, padre di Marzia Capezzuti, la giovane scomparsa da Pontecagnano (Salerno) e il cui corpo si presume sia stato ritrovato privo di vita in un casolare isolato (serviranno autopsia e Dna per confermare che si tratti della 29enne, ndr), ha parlato davanti alle telecamere del programma di Rai Tre “Chi l’ha Visto?”, andato in onda nella serata di mercoledì 9 novembre 2022 e condotto da Federica Sciarelli.

Il genitore di Marzia Capezzuti, interpellato dallo studio, guardando dritto nell’obiettivo ha emesso il proprio grido di rabbia, senza fare troppo ricorso a filtri verbali: “Vorrei fare un appello ai responsabili – ha esordito –. Guardateci: oggi siamo qua a onorare Marzia, ma vi vogliamo vedere in galera per il male che le avete fatto e senza sconti di pena! Siete assassini, siete persone crudeli, non avete animo, non avete cuore. La pagherete, alla giustizia divina e a quella dell’uomo!”.

MARZIA CAPEZZUTI, L’AVVOCATO NICODEMO GENTILE: “NEL PROSSIMO INCIDENTE PROBATORIO SARÀ CONFERITO AL PERITO L’INCARICO PER L’AUTOPSIA”

Nel prosieguo di “Chi l’ha Visto?”, il padre di Marzia Capezzuti ha poi aggiunto: “Ho chiesto se mi si poteva mostrare il corpo di quella povera salma che io credo sia Marzia, ma mi è stato detto di no. Mi è stato spiegato che non è possibile, perché è sotto sequestro e ci vogliono troppe autorizzazioni. Per me era semplicemente una cosa a livello spirituale, a livello di fede. Non pretendo certo di avere la bacchetta magica per riconoscere la salma. Era semplicemente un momento di raccoglimento davanti a questo corpo. Io penso che si tratti di mia figlia e che siamo di fronte a un caso di occultamento di cadavere e di omicidio. Ci sono troppi elementi evidenti”.

Intanto, in studio, l’avvocato Nicodemo Gentile, legale dei genitori di Marzia Capezzuti, ha rivelato che nel prossimo incidente probatorio sarà conferito l’incarico al perito per l’autopsia: “Speriamo di conoscere presto le cause della morte e di disporre di un’identificazione certa del cadavere”, ha concluso.











