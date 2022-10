Marzia Capezzuti perché è tornata a Pontecagnano?/ I genitori: “Non ce lo spieghiamo”

Marzia Capezzuti, il papà: “Mi chiese dei soldi”

La storia di Marzia Capezzuti è ancora un grande enigma. La giovane, residente a Pontecagnano dove viveva con l’ex fidanzato Alessandro e con la cognata Barbara, nel settembre 2019 era tornata a Bollate, in provincia di Milano, dove si era presentata a casa della mamma e del nuovo marito. Poco dopo, la giovane si è presentata dal padre: “Bussa alla mia porta. Non sapevo che lei fosse dalla mamma e mi disse che era venuta per fare dei documenti e mi chiese dei soldi. Le dissi: ‘Ma non hai i soldi?’ e lei mi disse di no. Le ho dato dei soldi” racconta il papà a Chi l’ha visto.

Samantha Migliore, marito “Voglio giustizia per lei”/ “Volevo affidamento figli ma…"

Qualcuno infatti le aveva fatto firmare un finanziamento e per questo motivo avrebbe voluto bloccare l’erogazione della sua pensione. Il padre, così, le propone di presentare una denuncia ai carabinieri ma lei, in delle telefonate registrate e mandate in onda da Chi l’ha visto, “Diceva che per telefono certe cose non si possono dire. Ho avuto la sensazione che vicino ci fosse qualcuno” rivela il papà. Quel qualcuno era proprio Alessandro.

Antonino Faraci ucciso, annullata assoluzione moglie/ Legale di Melina Aita: "Basito"

Marzia Capezzuti, i genitori: “Non sappiamo perché sia tornata lì”

In una telefonata proprio con il papà, Marzia Capezzuti raccontava: “Ho fatto del bene a un truffatore di merda per una bambina che stava poco bene. Mi disse che non aveva la luce e io mi sono intestata luce e gas. Gli ho detto ‘Io me lo intesto e tu paghi’. Che è successo? Che il mese scorso ho scoperto che mi hanno fatto un prestito di 4.500 euro a mia insaputa”. Così la sorella la porta in caserma e lì Marzia trova il coraggio di denunciare Alessandro, raccontando di vari abusi e maltrattamenti. Proprio la mattina successiva, Alessandro dà fuoco ad una coperta a casa della mamma di Marzia e per due notti dorme davanti la porta. Il 9 settembre Alessandro se ne va e i genitori, in una conversazione telefonica, si dicono felici della scelta della figlia, libera finalmente di quell’uomo che la maltrattava.

Marzia Capezzuti/ Avvocato De Martino: "Fino alla sera dell'8 marzo era viva, poi..."

Dopo la partenza di Alessandro da Bollate, il 9 settembre, Marzia avrebbe potuto ricominciare a vivere, ma qualcosa va storto. Un mese dopo la giovane se ne va e torna proprio a Pontecagnano. “Non aveva dato segni di volersene andare”, racconta la sorella a Chi l’ha visto. Torna così a casa di Barbara, la sorella di Alessandro, ma lì non trova il suo ex fidanzato. Lui, infatti, l’11 novembre 2019, viene trovato morto a Napoli. Lei rimane a Pontecagnano fino all’8 marzo 2021, quando scompare. “Marzia era libera cittadina. Non sappiamo perché sia tornata lì. Non potevamo obbligarla a rimanere. Barbara si poneva in modo ‘affascinante’, ci siamo cascati in pieno. In me c’era la volontà di non impormi più di tanto, dall’altra c’era la rassicurazione di Barbara che diceva che stava bene”, racconta il papà a Chi l’ha visto. Secondo l’avvocato in studio, “Lei si voleva sicuramente riconciliare. Poi sicuramente è rimasta in quella famiglia perché inizialmente aveva dei rapporti sani con loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA