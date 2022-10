Marzia Capezzuti scomparsa a Pontecagnano/ Trovato un cadavere, terribile ipotesi

Il corpo di una donna trovato poche ore fa nei pressi di Pontecagnano Faiano, luogo da cui Marzia Capezzuti è scomparsa mesi fa, accende un prepotente faro sulla terribile ipotesi che sia morta. Una pista battuta anzitutto dagli inquirenti, a seguito dell’apertura di un’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere da parte della Procura di Salerno, che ora si farebbe sempre più robusta. A riportare la novità è Chi l’ha visto?, che oggi torna sul caso parlando di alcune fonti riservate che avrebbero confermato la macabra scoperta di un cadavere “in avanzato stato di decomposizione”.

Il ritrovamento, secondo quanto riportato dal programma di Federica Sciarelli in onda questa sera su Rai 3, sarebbe avvenuto in un casolare tra la città in cui si sono perse le tracce della 29enne e Montecorvino Pugliano, nella stessa provincia. Si tratta di una potenziale svolta nel giallo della giovane di cui i familiari non avevano più notizie dall’estate 2021, ma che secondo chi indaga sarebbe sparita l’8 marzo scorso, giorno del suo compleanno e dell’ultimo avvistamento, in costanza della convivenza con alcuni parenti del compagno defunto. Persone che risulterebbero attualmente indagate nell’ambito dell’inchiesta sul presunto omicidio e che continuano a dirsi estraenee alla vicenda. Come la cognata di Marzia Capezzuti, sorella del fidanzato deceduto qualche anno fa e proprietaria della casa in cui la ragazza avrebbe vissuto fino al periodo prossimo alla sua scomparsa, anche lei indagata e sulla quale si concentrano gli interrogativi dei genitori della 29enne che le hanno rivolto un appello: “Dica la verità, dov’è nostra figlia?“. Secondo alcuni testimoni, nell’abitazione Marzia Capezzuti avrebbe vissuto sotto costanti minacce e violenze, “trattata da schiava e segregata“. Addirittura un uomo, a Chi l’ha visto?, ha parlato di atrocità come “denti tirati con la pinza e capelli sempre rasati per imbruttirla“.

Marzia Capezzuti, ritrovato cadavere di una donna: potrebbe essere lei

Secondo le recenti indiscrezioni di Chi l’ha visto?, sul giallo di Marzia Capezzuti incombe una possibile svolta dopo il ritrovamento del cadavere di una donna in un casolare tra Pontecagnano Faiano (da cui la giovane milanese era scomparsa mesi fa) e Montecorvino Pugliano. Fonti riferiscono alla trasmissione che si tratterebbe di un corpo “in avanzato stato di decomposizione” e ora, per chiarire l’identità della vittima e capire se sia Marzia Capezzuti, interverranno le analisi del caso compreso il test del Dna. La notizia arriva nel pieno dell’inchiesta della Procura di Salerno per omicidio e occultamento di cadavere aperta, sempre secondo il programma di Rai 3, a carico di 5 persone indagate per un presunto coinvolgimento nella scomparsa e nella presunta morte di Marzia Capezzuti.

Sullo sfondo del mistero che avvolge ancora le sorti di Marzia Capezzuti, l’ipotesi di un movente economico: qualcuno potrebbe averla fatta sparire, uccidendola e occultandone i resti, per questioni di soldi con l’obiettivo di mantenere la pensione di invalidità di cui la 29enne era titolare. L’indiscrezione sul ritrovamento di un cadavere di donna, che non si escluderebbe essere Marzia Capezzuti, arriva all’esito di una importante operazione di ricerche conclusasi poche ore fa nelle zone ritenute di interesse investigativo nell’alveo delle indagini. Parte delle ispezioni avrebbero riguardato un bosco vicino a Pontecagnano, riporta ancora Chi l’ha visto?, e avrebbero visto impegnati Carabinieri e Vigili del fuoco. La sensazione è che una segnalazione possa aver indirizzato gli inquirenti in quei luoghi, ma sull’attuale fase d’inchiesta vige il massimo riserbo. I genitori di Marzia Capezzuti, intanto, continuano a lanciare appelli: “Chi sa si faccia avanti“.













