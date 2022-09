Marzia Capezzuti scomparsa, genitori a Chi l’ha visto?/ “Siamo stati superficiali…”

Ciro e Laura, genitori di Marzia Capezzuti, ricevono una nuova segnalazione dopo i primi appelli trasmessi attraverso Chi l’ha visto?. Il padre e la madre della 29enne, scomparsa a Pontecagnano Faiano, si sono rivolti al programma di Federica Sciarelli dopo aver appreso di essere parti offese in un procedimento a carico di 5 persone che sarebbero indagate in merito alla sparizione della figlia, con ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. Avrebbero scoperto che la donna era scomparsa tramite la notifica dei carabinieri sull’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Salerno, raggiunti dalla notizia a Milano.

Legale Alessia Pifferi: "isolata, ha paura"/ "Perizia psichiatrica? Gip deciderà..."

I genitori di Marzia Capezzuti, infatti, vivono in Lombardia e la figlia si sarebbe trasferita in Campania nel 2017 per convivere con il compagno, oggi deceduto. Dopo la morte dell’uomo, Marzia Capezzuti, donna fragile e titolare di una pensione di invalidità, sarebbe rimasta nella stessa città insieme ad alcuni parenti del fidanzato, gli stessi che attualmente risulterebbero indagati, riferisce il programma di Sciarelli, in merito alla scomparsa della 29enne. L’ultima volta che i genitori avrebbero sentito la voce di Marzia Capezzuti risalirebbe al giugno 2021, poi un lungo silenzio fino ad oggi interrotto soltanto dalle conversazioni con la sorella del compagno, che avrebbe fatto da tramite tra la donna e la famiglia residente in Lombardia.

Insegnante ucciso a scuola a Napoli/ "Rabbia e dolore. Omertà, mancano istituzioni"

I genitori di Laura Capezzuti a Chi l’ha visto?: “Siamo stati superficiali”

Da oltre un anno, il papà e la mamma di Marzia Capezzuti non sentono la voce della figlia. 29 anni, una storia di persona fragile e una convivenza in Campania con il compagno avviata dopo aver lasciato Milano nel 2017, Marzia Capezzuti oggi è una donna scomparsa di cui non si conosce la sorte. Secondo la Procura di Salerno sarebbe stata uccisa e il suo corpo sarebbe stato fatto sparire. I genitori avrebbero appreso della sua sparizione proprio attraverso la notifica dell’apertura dell’inchiesta per omicidio e occultamento di cadavere, convinti fino ai primi mesi del 2022 che la figlia stesse bene.

Silvia Cipriani, ritrovati resti umani: sono dell'ex postina?/ "La scientifica..."

“Siamo disperati – ha sottolineato Ciro, padre di Marzia Capezzuti, a Chi l’ha visto? –, chiunque sa chiami anche in forma anonima. Mi è crollato il mondo addosso, ho letto che mia figlia veniva picchiata, segregata, messa a dormire in cantina e che le veniva portata via tutta la sua pensione. Anche noi (genitori, ndr) abbiamo le nostre responsabilità, siamo stati superficiali a non essere determinati a conoscere le persone che erano con lei“. La nuova puntata della trasmissione condotta da Federica Sciarelli propone una nuova segnalazione – dopo quella anonima che avrebbe dato impulso alle indagini sulla scomparsa di Marzia Capezzuti – in cui un uomo di Pontecagnano Faiano sostiene di conoscere “tutta la storia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA