Marzia Capezzuti scomparsa/ I dubbi della famiglia sulla cognata della 29enne

Ciro e Laura, genitori di Marzia Capezzuti, a Chi l’ha visto? con un appello per avere verità sulla figlia 29enne, scomparsa in circostanze misteriose a Pontecagnano Faiano (Salerno) in costanza della convivenza con alcuni parenti del fidanzato defunto. Gli stessi che, secondo quanto emerso nella trasmissione, risulterebbero attualmente indagati per le ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura del capoluogo campano. I dubbi della famiglia di Marzia Capezzuti si concentrano su una figura in particolare, quella della cognata della giovane che l’avrebbe ospitata anche dopo la morte del compagno (fratello della donna).

Alla luce delle testimonianze che sarebbero state acquisite durante gli ultimi mesi, relative a presunti maltrattamenti subiti da Marzia Capezzuti in quella casa – un uomo, nello specifico, l’avrebbe conosciuta e sostiene che sia stata letteralmente ridotta in schiavitù, segregata e continuamente picchiata con ferocia -, il padre e la madre della 29enne rivolgono alla cognata di Marzia Capezzuti la loro richiesta di chiarimenti sulla vicenda. Non nascondendo spinosi dubbi sulla sua posizione in merito alla sparizione della figlia su cui la donna, oggi nell’alveo investigativo come indagata, non smette di dirsi estranea.

I genitori di Marzia Capezzuti alla cognata: “Adesso basta, dica dov’è”

Fin dalle prime battute dell’inchiesta che la vedrebbe iscritta nel registro degli indagati con altri parenti, in merito alla scomparsa e al presunto omicidio di Marzia Capezzuti (scenario di cui gli inquirenti sarebbero ormai convinti), la cognata della 29enne si è detta serena e certa di poter dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati. Una posizione, la sua, che non avrebbe però pienamente soddisfatto la famiglia di Marzia Capezzuti, tornata davanti alle telecamere di Chi l’ha visto? per ribadire tutti i dubbi sul caso e per chiederle qual è la verità. Al momento, Marzia Capezzuti è una giovane donna scomparsa ma la Procura di Salerno avrebbe elementi per ritenere possibile un quadro ancora più grave: come riporta ancora la tramissione di Federica Sciarelli, gli investigatori non escluderebbero che la 29enne possa essere stata uccisa e fatta sparire dietro le quinte di una vita apparentemente tranquilla.

Nella casa in cui Marzia Capezzuti avrebbe vissuto fino all’immediatezza della sparizione, sostengono alcuni testimoni, la giovane avrebbe subito reiterati maltrattamenti e all’orizzonte, stando agli ultimi sviluppi dell’inchiesta, si profilerebbe l’ipotesi di un movente economico. Marzia Capezzuti, secondo questa lettura, potrebbe essere precipitata in un abisso di violenze perché qualcuno avrebbe aggredito la sua pensione di invalidità e ne avrebbe voluto mantenere il pieno controllo privandola della libera disponibilità del suo denaro. “Ho tanta rabbia dentro – ha sottolineato Ciro Capezzuti, padre della 29enne scomparsa –, questa volta voglio rispondere a questa persona (la cognata di Marzia Capezzuti che, respingendo le accuse a suo carico, avrebbe insinuato negligenze della famiglia rispetto alle condizioni di fragilità della giovane, ndr): Basta buttare fango su me e sulla madre, ci faccia sapere dov’è Marzia“.











