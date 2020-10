Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano Vs Arianna David/ Sorella e amica di Elisabetta..

Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano Vs Arianna David, la Miss risponde alle accuse

Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano contro Arianna David forse sì o forse no, non si capisce più molto bene. Loro sono la sorella e l’amica del cuore di Elisabetta Gregoraci e sono coloro che nei giorni scorsi si sono scagliate via social contro l’ex Miss Italia rea di millantare un’amicizia con la showgirl calabrese quando in realtà non è così. La stessa è stata accusata di aver parlato della sua vita privata solo per finire in tv mandando gli screen delle loro chat ai giornali per farsi intervistare. La posizione si è un po’ ammorbidita, almeno sulla questione amicizia, nelle ultime ore proprio quando Marzia ha aperto alla possibilità che le due si conoscano ma non che siano migliori amiche. Oggi Arianna David a Mattino5 ha decido di dire la sua: “Io sono qui a lavorare e quindi penso che non penso che sto parlando delle sue cose personali perché pettegola, ho i miei riscontri, io la sto difendendo da un mese e mezzo. Io ho mandato gli screen ma perché mi sono dovuta difendere dai vostri attacchi mediatici, spero che un domani mi facciate le scuse pubblicamente”.

Arianna David si difende leggendo alcuni messaggi mentre Marzia fa dietrofront sui social…

Riccardo Signoretti difende Arianna David dicendo che non cerca lei i giornali ma viceversa e che il pomo della discordia sarebbe proprio il possibile riavvicinamento tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. La bella Miss ha rivelato che l’imprenditore ama ancora la sua ex moglie e che vorrebbe tornare per lei e questo potrebbe essere un po’ quello su cui gli amici e i parenti della showgirl battono. Federica Panicucci stessa per sedare gli animi rivela che forse quello di Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano sia un tentativo di arginare questi pettegolezzi e, soprattutto, gli uomini che continuano a raccontare dettagli intimi e non solo, dove sta la verità quindi? Forse le due avevano un’idea diversa di quello che poteva succedere con l’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa?





